شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التنازلات بين المرشحين لانتخابات نقابة الأطباء.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ اللجنة العامة لانتخابات الأطباء، فى فتح باب التنازلات بين المرشحين على منصب النقيب وعضوية مجلس النقابة العامة مستوى الجمهورية فوق 15 عاما، وتحت 15 عاما، والمقاعد الشاغرة على مستوى المناطق، ومنصب النقيب بالفرعيات والمقاعد الشاغرة فوق وتحت 15 عاما بالنقابات الفرعية، غدا السبت 22 يوليو 2023 وحتى يوم الخميس 27 من يوليو الجاري بالنقابة العامة و جميع النقابات الفرعية.

وأعلنت اللجنة العامة للإنتخابات بالنقابة العامة للأطباء، نتائح فحص جميع الطعون المقدمة إليها ضد المرشحين المطعون عليهم، حيث استعرضت جميع الطلبات التي قام الطاعنون بتقديمها في الموعد القانوني للطعون من الاثنين حتي الجمعة الماضية.

ودرس المستشار القانوني بالنقابة المستندات المقدمة من الطاعنين و الردود الخاصة بالمطعون عليهم و رأي اللجان الانتخابية بالفرعيات المعنية بالطعون ،و انتهت اللجنة بعد دراسة أسباب الطعون و مناقشة مدي جديتها و قانونيتها الي استبعاد بعض المرشحين لصحة اجراءات و أسباب الطعن عليهم و رفض استبعاد اخرين لعدم وجود سند قانوني لذلك.

وكان قد تم فتح باب الترشح بانتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء، الثلاثاء 20 يونيو 2023، واستمرت لمدة 10 أيام، حتى يوم الجمعة 30 يونيو 2023، وقد تم إعلان القوائم الأولية لأسماء المرشحين يوم الجمعة 7 يوليو الجارى، وتبع ذلك فتح باب الطعون يوم الأُثنين 10 يوليو 2023.