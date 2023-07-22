شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: نتوقع انتهاء أزمة الانقطاعات الإثنين المقبل وعودة الشبكة لطبيعتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، أنه من المتوقع انتهاء أزمة تخفيف الأحمال على الشبكة من خلال قطع التيار الكهربائي على المشتركين نتيجة نقص الوقود ، الإثنين المقبل لتعود معها الشبكة القومية للكهرباء لطبيعتها.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ" الخليج 365 " أن أزمة انقطاع التيار الحالية هى أزمة مؤقتة بسبب نقص الوقود وليس بسبب وجود مشاكل فنية بالشبكة القومية للكهرباء، لافتا إلى أنه بالرغم من تخفيف الاحمال إلا أن الشبكة يوجد بها احتياطي يزيد عن احتياجات المواطنين يصل إلى 11 الف ميجا وات ولكن لا يمكن إنتاجهم بسبب نقص الوقود.

و أضاف المصدر ، أنه تم إعلان حالة الطوارئ بجميع شركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وذلك من خلال رفع حالة الطوارئ للدرجة القصوى فى القطاع بالكامل خاصة بمحطات الإنتاج ومحطات المحولات والتحكمات وتواجد فرق فنية بكل أنحاء الجمهورية لحين انتهاء هذه الأزمة المؤقتة و عودة شبكة الغاز لطبيعتها.

ويرى المصدر أنه يمكن خفض فترة تخفيف الأحمال إذا ساعد المواطن الدولة من خلال ترشيد الاستهلاك و خاصة فى وقت الذروة.