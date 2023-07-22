شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: افتتاح العام التدريبى الجديد ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت وزارة العمل تقريراً من مديرية العمل بمحافظة بورسعيد ، بشأن افتتاح البرنامج التدريب على تشغيل الجلود الصناعية لعدد 15 متدرب ومتدربة ، ضمن متابعة تنفيذ بروتوكول وزارة العمل، والذى يهدف إلى تبادل الخبرات والتعاون لتدريب الشباب على الحرف والمهن المختلفة، فى إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين لتوفير مزيد من فرص العمل والتدريب للشباب من الجنسين فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالإهتمام بالشباب وتطوير قدراتهم وتأهيلهم لسوق العمل .

وأوضح عبدالونيس عبدالله مدير مديرية العمل ببورسعيد فى تقريره افتتاح برنامج تشغيل جلود صناعية لعدد (15) متدرب ومتدربة ضمن متابعة تنفيذ البروتوكول المبرم بين وزارة العمل والمؤسسة والذى يهدف إلى تبادل خبرات وتعاون مع "مؤسسة المستقلين الدولية" لتدريب الشباب على الحرف والمهن المختلفة، حيث يعد برنامج تشغيل الجلود الصناعية هو الأول من نوعه ببورسعيد.

كما شاركت مديرة العمل بمحافظة بورسعيد فى احتفالية توزيع جوائز مسابقة دينية تحت اسم "منال الجنة" التى أقامتها جمعية روافد الخير ببورسعيد، وذلك بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر وبحضور رئيس مجلس إدارتها عصام الهندى والشيخ محمد الحديدي كبير الأئمة ببورسعيد، والدكتورة منال الغراز منسق جمعية روافد الخير ، ومحمد جبر رئيس مجلس إدارة شركة استايل لإدارة الفنادق ، وبمشاركة عدد من الشخصيات العامة والفائزين فى المسابقة وأسرهم وشباب متطوعي الهلال الأحمر ، وذلك فى إطار جهود المديرية للتعاون مع كافة الشركاء الاجتماعيين وحرصها على المشاركة فى كافة الأحداث المجتمعية داخل المحافظة الباسلة ونشر الوعي بين جميع فئات المجتمع .

وأوضح عبدالونيس عبدالله مدير مديرية العمل ببورسعيد فى تقريره للوزارة ، أنه ألقى خلال الحفل كلمة للحاضرين عن الدور الهام الذي تقوم به مديرية العمل بجميع إداراتها من توفير فرص العمل اللائقة للشباب من الجنسين و متابعة ورعاية و حماية حقوق جميع العمال في جميع المنشآت وتوفير فرص العمل المناسبة لذوى الهمم وتدريب وتأهيل شباب بورسعيد من الجنسين للمهن التي يتطلبها سوق العمل وتوفير بيئة عمل آمنه وخالية من المخاطر ،كما أشار إلى الاهتمام بحقوق المرأة العاملة وحقوق الطفل طبقا للقانون و المعايير الدولية.

واضاف مدير المديرية أن رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر ببورسعيد عصام الهندى ألقى كلمة عن الهلال الأحمر المصرى وأوضح خلالها دوره في دعم العمل المجتمعي والعمل باتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها بالإضافة إلى المبادئ السبعة للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر وهى :الإنسانية وعدم التحيز والحياد والاستقلال والخدمة التطوعية والوحدة والعالمية، وأشاد بكافة الشباب والفتيات المتطوعين بجمعية الهلال الأحمر ببورسعيد لما يقدموه من مجهودات كبيرة في العمل التطوعي بالمحافظة، وتم توزيع الهدايا للفائزين والدروع التذكارية من كبار الضيوف وفى لفتة طيبة تم تكريم 30 متسابق و متطوع بجمعية الهلال الأحمر ومن سيدات وأطفال من الفائزين بجوائز مسابقة منال الجنة.