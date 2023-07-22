شكرا لقرائتكم خبر عن مديرية العمل بالبحر الأحمر تعلن عن فرص عمل وتدريب مهنى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن هارون عبدالعزيز مدير مديرية عمل محافظة البحر الأحمر، فرص عمل جدة للشباب ،وكذلك فرص للتدريب المهني على مهم يحتاجها سوق العمل، إضافة إلى استعراض دور وزارة العمل خلال الفترة الراهنة بقيادة الوزير حسن شحاتة ..

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي انعقد في مدينه الغردقة، في إطار الإعداد لتنظيم ملتقي التوظيف للشباب من أبناء المحافظة والمقيمين بها، تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر، ويشمل مجموعة من الوظائف المتخصصة في المنشآت الفندقية والصناعية والخدمية والتجارية، لجميع المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل والتي تضم المهندسين، والمحاسبين، ومندوبي المبيعات، وممثلي خدمة العملاء، ومهن الفندقة مثل خدمة الغرف وعلاقات عامة ومراجعي حسابات ومسؤلي جروبات سياحية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل للمديريات بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية لهم في منشآت القطاع الخاص والاستثمارى للحد من معدلات البطالة وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأوضحت وزارة العمل في بيان لها انها تلقت تقريراً من هارون عبد العزيز مدير مديرية العمل بالبحر الأحمر، أفاد فيه انه استعرض خلال المؤتمر أهمية قرار مجلس الوزراء الصادر بتغيير اسم الوزارة من وزارة القوي العاملة الي وزارة العمل، وموضحاً ان لفظ العمل اشمل واعم ويدل علي أطراف منظومة العمل وهم العمال وأصحاب الأعمال والحكومة ممثلة في وزاره العمل، كما استعرض أنشطه الوزارة في جميع ملفات عملها سواء ما يخص تعزيز علاقات العمل، والتدريب المهنى، والسلامة والصحة المهنية، ومنوهاً إلى سياسة الوزارة الجديدة في للقيام بمهام التشغيل وتوفير فرص العمل تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ووزير العمل، كما أن الوزارة في هذا الصدد تصدر نشرة دورية للتوظيف كل 15 يوم، داعياً المشاركين الي الاطلاع عليها علي الصفحة الرسمية للوزارة علي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأضاف مدير المديرية انه قدم الدعوة للمشاركين بدعوة كل الشباب الراغبين في العمل من معارفهم وأقاربهم للحصول على فرصة عمل من الفرص التي يوفرها الملتقى، كما تم استعراض انشطة الروتاري وهي أنشطة إجتماعية منها تدريب الشباب تحت سن ال 20 عاماً علي بعض الحرف اليدوية كالنقش والرسم، وبعض المبادرات المتعلقة بالتدريب والتوظيف، ومنها مبادرة تدريب الشباب الراغب في التدريب علي البرمجهة من أجل التوظيف من خلال الشركات المشاركة، وكذلك مبادرة تدريب الشباب علي صناعة الآثاث..

فيما اختتمت مديرية العمل بمحافظة قنا الدورة التدريبية الأولى في مجال التسويق الإلكتروني في إطار التعاون المشترك بين وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمي WFP، وذلك لمدة 22 يوم تدريبي، والذي تضمن إستراتيجيات التسويق الرقمي وإدارة الحملات الإعلانية عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتحليل البيانات واستخدامها لتحسين الأداء التسويقي، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن المستحدثة وظائف المستقبل التي تطلبها أسواق العمل المحلية والعالمية، وتأهيلهم للحصول على فرصة عمل مناسبة داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى وتحسين مستويات معيشتهم.

وأوضحت وزارة العمل في بيان لها انها تلقت تقريراً من أحمد جابر مدير مديرية العمل بقنا، أفاد فيه انه تم تنظيم الدورة التدريبية في مجال التسويق الإلكتروني بمركز التدريب المهني بقفط، ولمدة 22 يوم تدريبي وقد تميزت الفعاليات بوجود نخبة من المتدربين المتميزين والمهتمين بتحسين مهاراتهم في التسويق الرقمي، وقد شهد ختام الدورة مدير المديرية، ومحمد علي وكيل المديرية، والمهندس عبد الحميد غزالي عثمان مدير مركز التدريب ، و أحمد حسين أخصائي التوجيه ورئيس اللجنة النقابية.

وأضاف مدير المديرية ان الدورة التدريبية برامج مكثفة بهدف تعزيز قدرات الشباب ودعمهم في سوق العمل من خلال توفير البرامج التدريبية الحديثة التي تتيح لهم فرصًا أكبر للتطور المهني والاقتصادي خاصة في إطار التغيرات والتطورات الجديدة والأزمات العالمية، وكذلك تنفيذاً للإستراتيجية الوطنية ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة للتحول الرقمي في الجمهورية الجديدة .