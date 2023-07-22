شكرا لقرائتكم خبر عن مجانا.. وحدة التدريب بالأسمرات تدرب الشباب على التفصيل والكهرباء والسباكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية العمل بمحافظة القاهرة، عن بدء الدورات التدريبية المجانية بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بحى الأسمرات على مهن: التفصيل والحياكة، وكهرباء التوصيلات، والسباكة الصحية، للشباب من الجنسين وذلك بمناسبة بدء العام التدريبي 2023 / 2024، فى إطار مبادرة مهنتك مستقبلك والمبادرة الرئاسية حياة كريمة ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص تدريب مهنى مناسبة لهم ، على المهن التى يتطلبها سوق العمل بالمحافظات ، خاصة في قرى حياة كريمة ، وتوفير فرص عمل لائقة للشباب الخريجين بعد انتهاء التدريب المهنى أو مساعدتهم في عمل مشروعات صغيرة او متوسطة .

واوضح احمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة في تقريره الذى تلقته الوزارة ، انه تم توجيه فريق عمل لحي الاسمرات للقيام بتوزيع مطبوعات لتوعية الشباب بالدورات التدريبية الموجودة بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة (بحي الاسمرات) ، وتعريف المواطنين باهمية التدريب من اجل التشغيل ، كما تم تسجيل المواطنين الراغبين في التدريب للبدء في الدورات التدريبية ، وتم تسجيل اسماء الراغبين فى التدريب والوافدين للمديرية من خلال الإعلان الذى تم نشره علي وسائل التواصل الإجتماعى والصفحة الرسمية لوزارة العمل .

واضاف مدير المديرية انه تم التواصل مع المواطنين المسجلين لدي المديرية للحصول علي الدورات التدريبية حتي يتم البدء في تشغيل جميع الاقسام بمركز التدريب المهنى بالشرابية التابع للمديرية والذى يضم اقسام : اللغات ، والحاسب الالي ، وميكانيكا السيارات ، واللحام ، والتفصيل والحياكة ، والطاقة الشمسية ، والتبريد والتكييف ، والاجهزة المنزلية ، المحمول ،وتسجيل الراغبين في الحصول على تلك الدورات المجانية لمن هم في سن 18 إلى 45 سنة ، ويحصل المتدربين في نهاية كل دورة تدريبية على شهادة معتمدة من المديرية تؤهلهم للعمل في القطاع الخاص والإستثمارى .

ونظمت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد ، ملتقي توظيف لذوي الهمم بقاعة المؤتمرات بالمديرية ، لوفير عدد 20 فرصة عمل بحضور 3 منشآت من القطاع الخاص وحضور مسئولي الشركات ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص عمل حقيقية ولائقة لهم بمنشآت القطاع الخاص والإستثمارى خاصة ذوى الهمم وتنفيذ برامج تدريب مهنى مناسبة لهم لدمجهم داخل المجتمع والمشاركة في عملية التنمية .

واوضحت الوزارة في بيان لها ، انها تلقت تقريراً من عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد ، افاد فيه ان المنشآت المشاركة وفرت عدد من الوظائف المتنوعة لذوي الهمم لاستيفاء النسبة المقررة ، وتم ترشيح عدد من ذوي الهمم في مهن مختلفة وتم عرض كافة الفرص المتاحة علي الحاضرين كما تم لقاء كل شخص منهم مع مسؤولي الشركات حتي يقوم باختيار العمل المناسب له ، ونظم الملتقى إدارة رعاية القوى العاملة وإدارة بحوث العمالة بالمديرية .

و أكد مدير المديرية في افتتاح الملتقي علي أن وزارة العمل تولي اهتماما بالغا بتمكين ذوي الهمم وتحقيق المشاركة الفاعلة والفرص المتكافئة التي تضمن الحياة الكريمة لهم ولأسرهم ويدعمهم بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل و توفير فرص عمل لائقة في مختلف المنشآت و دمج الأشخاص ذوى الإعاقة في سوق العمل وتمكينهم اقتصاديا والتأهيل والتشغيل والتدريب وتقديم الرعاية والحماية اللازمة لتحسين شروط العمل وظروفه ، ومتابعة تفعيل الالتزام بتشغيل نسبة الـ5% المقررة في القانون على جميع المنشآت الخاضعة لأحكام القانون.