شكرا لقرائتكم خبر عن سياح أوروبا ودول شرق آسيا يستمتعون بزيارة معبد حتشبسوت بالأقصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد محافظة الأقصر، حالة من الإقبال السياحى المميزة من الأفواج السياحية القادمة من حول العالم للاستمتاع بسحر الحضارة المصرية القديمة، حيث يتوافد السائحون بصورة يومية في فترة الصباح على معبد الملكة حتشبسوت فى الدير البحرى، والذي يعد تحفة فنية وطراز معماري مميز لمعبد تم بناؤها بنظام الحفر فى جبل القرنة ليبهر العالم بعظمة المصرى القديم.

ويقول الطيب عبد الله حسن مرشد سياحى من أبناء مدينة القرنة، إنه تشهد المعالم الأثرية فى البر الغربي حالة من الإقبال السياحى الكبيرة من سياح الجنسيات التي تقبل بصورة كبيرة فى تلك الأيام، وأبرزهم الأسبان والإنجليز والأمريكان بجانب بعض الدول الإسكندنافية ودول شرق آسيا من اليابان والصين وغيرهم، حيث لا يفوت سائح خلال زيارته للأقصر التوجه لمعبد الملكة حتشبسوت بالدير البحرى، والذي تم تشييده في باطن جبل القرنة ليضفى بهجة خاصة على السياح خلال زيارته.

ويضيف الطيب عبد الله حسن لـ"الخليج 365"، إنه بحكم عمله كمرشد سياحى يجب أن يقوم بتقديم قصة وتاريخ الملكة العظيمة حتشبسوت للسياح لدى زيارتهم معبدها، فهى قد حكمت مصر القديمة 21 سنة و9 أشهر فى مدينة طيبة، وتعتبر من أبرز ملكات مصر القديمة حيث كانت الفرعون الخامس من عصر الأسرة الثامنة عشرة فى مصر القديمة، موضحاً إنه تعتبر الملكة حتشبسوت من أنجح ملوك الفراعنة حيث تميز عهدها بقوة الجيش ونشاط البناء والرحلات البحرية العظيمة التى أرسلتها للتجارة مع بلاد الجوار، فهي الابنة الكبرى لفرعون مصر الملك تحتمس الأول وأمها الملكة أحموس، وكان أبوها الملك قد أنجب تحتمس الثانى، وقد قبلت الزواج منه على عادة الأسر الملكية، ليشاركا معا فى الحكم بعد موته، وذلك حلا لمشكلة وجود وريث شرعي له.

وأوضح إبن القرنة، إن الملكة حتشبسوت خلال فترة حكمها، اهتمت بالأسطول التجاري المصري فأنشأت السفن الكبيرة واستغلتها في النقل الداخلي لنقل المسلات، التي أمرت بإضافتها إلى معبد الكرنك تمجيدا للإله آمون وزاد الإقبال على مواد ترفيهية أتت بها الأساطيل التجارية من البلاد المجاورة، ومن أهمها البخور والعطور والتوابل والنباتات والأشجار الاستوائية والحيوانات المفترسة والجلود، كما واجهت حتشبسوت مشاكل كبرى، خاصة مع الشعب الذى كان يرى أغلبه أنها امرأة ولا تستطيع حكم البلاد، إذ كان الملك طبقاً للعرف ممثلا للإله حورس الحاكم على الأرض، لذلك كانت دائما تلبس وتتزين بملابس الرجال، وأشاعت أنها ابنة آمون لإقناع الشعب بأنها تستطيع الحكم، وفى الوقت نفسه كان ولي العهد الشرعي تحتمس الثالث لا زال صبيا وليس بمقدوره رعاية مصالح البلاد.



إحدي المقصورات التى تم فتحها مؤخراً للسياح بمعبد حتشبسوت



إقبال السياح على زيارة معبد الملكة حتشبسوت



الإقبال السياحى على زيارة معبد الملكة حتشبسوت



الزيارات السياحية فى معبد الملكة حتشبسوت



السياح يستمتعون بزيارة معبد الملكة حتشبسوت



توافد السياح داخل معبد الملكة حتشبسوت



جانب من استمتاع السائحين داخل معبد الملكة حتشبسوت



جانب من زيارات السياح فى حتشبسوت



زيارات السائحين فى معبد الملكة حتشبسوت



زيارات السياح داخل معبد الملكة حتشبسوت



معبد الملك حتشبسوت يجذب السائحين من حول العالم



