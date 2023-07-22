شكرا لقرائتكم خبر عن ‫رئيس مركز المناخ: الموجة الحارة مستمرة حتى نهاية يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أن الموجة الحارة مستمرة حتى نهاية يوليو وأنها تسببت فى بعض المشاكل مثل لسعات الشمس على ثمار المانجو وتنحيس الرمان وضعف تحجيم الزيتون والتمور والموالح .

وأضاف فهيم أن هناك قابيلة لبعض المحاصيل للإصابة ببعض الأمراض التى تعتمد على ضعف النباتات فسيولوجياً "مثل البياض الزغبي على القرعيات ولفحة الأرز على بعض الأصناف "

وأشار فهيم إلى أن هناك تأثير على عمليات التزهير والتلقيح والإخصاب لبعض المحاصيل "الذرة - فول الصويا - القطن ".

أوضح فهيم أن الحرارة العالية تسبب لمعظم الحاصلات المنزرعة "خضر – طبية – محاصيل حقلية – أشجار فاكهة صيفية" فى حالة منهكة ومستنزفة ومرتبكة فسيولوجياً، لأن الصدمات الحرارية تؤدى إلى ارتباك للحالة الفسيولوجية للنبات بسبب اختلاف مفاجئ في الشحنات الخاصة بعمليات الامتصاص.

وأضاف فهيم أن من مظاهر ارتباك لعمليات امتصاص العناصر والبناء الضوئي بسبب زيادة البخر نتح الفجائي وارتباك اكبر في افراز وحركة الهرمونات النباتية ويزيد بالتبعية افراز هرمون "الايثلين" وهو عبارة عن غاز يتكون نتيجة للتفاعلات البيولوجية فى النبات وينطلق فى الأنسجة النباتية وإذا تعرضت الأنسجة النباتية لهذا الهرمون فإنه يحدث تفاعلات معينه تؤدى إلى تغيرات في النمو واستجابات فسيولوجيه معينه فى النبات ويختلف هرمون الإيثلين عن باقي الهرمونات.