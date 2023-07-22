شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: تدريب مهنى مجانى على" الفندقة الشاملة" للشباب والفتيات بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت وزارة العمل تقريراً من مديرية العمل بمحافظة سوهاج عن بدء التقديم على دورة الفندقة الشاملة في محافظة سوهاج بمركز التدريب المهني الكوثر، وذلك من خلال التعاون مع برنامج الأغذية العالمي WFP التابع للأمم المتحدة، وبالتنسيق مع الادارة المركزية للتدريب المهنى والإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالوزارة، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب والفتيات على المهن الجديدة ووظائف المستقبل والتي يتطلبها سوق العمل داخل المحافظات وذلك بالتعاون مع الجهات المتخصصة َوالرائدة والتى تعقد الوزارة معها بروتوكولات تعاون فى كافة المجالات التدريبية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للشباب المصرى.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن الدكتور هشام أبو زيد مدىر مديرية العمل بسوهاج فى تقريره للوزارة أفاد بأن التدريب يتم تحت رعاية الوزير حسن شحاتة وزير العمل، واللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، ومعلناً عن بدء الدورة التدريبية الخامسة على الفندقة الشاملة فى محافظة سوهاج بمركز التدريب المهني التابع للمديرية بالكوثر، والمجهز بأحدث التجهيزات والمعدات فى الأقسام التالية: المطبخ، والإشراف الداخلي، والأغذية والمشروبات بهدف تدريب الشباب وتأهيلهم على الفندقة الشاملة، ومدة الدورة 6 أسابيع ، تنقسم إلى 4 أسابيع بمركز التدريب المهنى بالكوثر، وأسبوعين بمنتجع هيلتون الأقصر، وذلك لتشجيع الشباب من الجنسين وذوى الإعاقة على التقدم للالتحاق بالتدريب.

وأضاف مدير المديرية أن مميزات التدريب تتضمن : الحصول على شهادة معتمدة بإتمام الدورة من وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمي ، وشهادة قياس مستوي المهارة و ترخيص مزاولة المهنة مجاناً، تسمح للمتدربين بتغير المهنة في بطاقة الرقم القومي وجواز السفر، وبدل انتقال نقدي يومي قدره لكل متدرب، تُصرف في نهاية الدورة ، مع وجبة خفيفة خلال اليوم التدريبي، وكذلك تأمين ضد إصابة العمل، وزي موحد و أدوات كتابية وكل ما يلزم التدريب، مع إعطاء الأولوية في فرص العمل المناسبة وفق الحد الأدنى للأجور التي توفرها المديرية داخل المحافظة وخارجها.

وأشار مدير المديرية إلي أن شروط التقديم تشمل: الحصول على مؤهل عالي أو متوسط، والسن لا يزيد عن 35 سنة، مع اجتياز المقابلة الشخصية، وحسن المظهر بما يتوافق مع مهنة الفندقة الشاملة، وكذلك الأوراق المطلوبة للتقديم : صورتين من بطاقة الرقم القومي، وصورتين من المؤهل الدراسي، وشهادة صحية بالخلو من الأمراض ( بعد اجتياز المقابلة الشخصية)، وبرنت تأميني، وصورتين شخصيتين، وصورتين من الموقف من التجنيد للذكور، وشهادة قيد ( كعب عمل)، بالإضافة إلى سيرة ذاتية للمتقدم،. على ان يتم التقديم بمقر ديوان مديرية العمل - الدور الثاني - طريق اسيوط سوهاج – بجوار محكمة الأسرة، كما سيتم اخطار المتقدمين بموعد المقابلات الشخصية.

وتابعت مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية الدورة التدريبية على مهنة التفصيل والخياطة، لعدد 30 متدربة والتي أقيمت بورشة الخياطة بمركز تدريب مهني محرم بك، وكذلك تفقد مركز التدريب وأقسامه المختلفة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتوفير فرص تدريب مهني لائقة للشباب من الجنسين على المهن التى يحتاجها سوق العمل، لتأهيلهم للالتحاق بفرص عمل حقيقية ومناسبة.

وأوضح محمد كمال وكيل مديرية العمل بالإسكندرية أن ذلك التدريب يأتى فى إطار خطة التدريب المهني للعام 2023 / 2024 التي اعتمدتها وزارة العمل من خلال الإدارة المركزية للتدريب المهني وتعميمها على المحافظات لبدء تدريب الشباب على المهن الموجودة مراكز التدريب المهني والوحدات المتنقلة الموجودة فى أنحاء الجمهورية.

وأكد وكيل المديرية في تقريره ان البرنامج التدريبي يتم بواقع 200 ساعة تدريبية، ولمدة شهرين متتاليين، كما رافقه خلال الجولة التفقدية ايفيت عبد المسيح مدير إدارة التدريب المهني بالمديرية، ومنوهاً إلى أنه يمكن للشباب الالتحاق بدورات التدريب المهني من خلال التقديم بمقرات مراكز التدريب الثابتة وإدارة بحوث العمالة والتدريب بالمديرية لمن هم فى سن 18 إلى 45 سنة..

فيما شاركت مديرية العمل بمحافظة السويس في الدورة التدريبية لتعلم لغة الاشارة المنعقدة لمدة اسبوعين متتاليين، وذلك لتيسير التعامل والتواصل الدائم مع ذوى الهمم للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم،. وذلك في إطار مبادرة "معاً هنقدر " التى تم تدشينها بتعليمات من اللواء اركان حرب عبد المجيد صقر محافظ السويس واشراف خالد سعداوى السكرتير العام بالمحافظة لدعم ذوى القدرات الخاصة وتيسير الخدمات المقدمة لهم خاصة فئة الصم والبكم، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بذوى القدرات الخاصة والإرتقاء بمستوى الخدمات الموجهة لهم، من حيث التشغيل والتدريب المهنى لدمجهم في المجتمع والمشاركة في عمليات التنمية.

وأوضح حاتم جاد الرب مدير مديرية العمل بالسويس في تقريره الذي تلقته الوزارة، أنه تم التحاق عدد 3 من العاملين بالمديرية من إدارات مختلفة بالدورة التدريبية من المتعاملين مع ذوي القدرات، وذلك بهدف تقديم أفضل الخدمات الممكنة لتلك الفئة في إطار توجيهات وزير العمل بتحسين الخدمات المقدمة لهم، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضاف مدير المديرية أن المبادرة تهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال تدريب الموظفين مقدمي الخدمة بجميع الأحياء والمديريات الخدمية والجهات الحكومية المختلفة على كيفية التعامل مع المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومشيراً إلى ضرورة وجود لغة للتواصل وتحقيق الاتصال التفاعلي بين المواطن والجهة مقدمة الخدمة، وذلك للتيسير على المواطنين في الحصول على الخدمة.

وتلقت وزارة العمل تقريراً من مديرية العمل بمحافظة الأقصر بشأن ختام البرنامج التدريبي يستفيد منه 20 شابا وفتاة بمركز التدريب المهني بالطود التابع للمديرية حول "التسويق الإلكتروني " من خلال المشروع القومي للنهوض بمهارات الشباب " مهارتك أساس مهنتك "، بالشراكة بين وزارة العمل ، وبرنامج الأغذية العالمي WFP ، والقطاع الخاص وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة، ويشمل التدريب بناء قدرات الشباب من الجنسين حول مهارات القيادة وإدارة الوقت والذات ، وآليات الشراكة وأساسيات التسويق بوجه عام والتسويق الإلكتروني بوجه خاص، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة الاهتمام بالتدريب الحرفى للشباب بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل سعياً لتمكين الشباب لحصولهم علي فرص عمل لائقة في مجال التسويق الإلكتروني في مختلف المجالات.

وأوضح هشام عبدالله مدير مديرية العمل بالأقصر في تقريره الذي تلقته الوزارة، بأن التدريب استغرق 22 يوماً تناول الأساسيات النظرية والتطبيق العملي للأشكال المتنوعة للتسويق الالكتروني، وبالفعل قام الشباب بعمل نماذج تسويقية مبدعة وفريدة في شتي المجالات التسويقية والتي تناسب طبيعة محافظة الأقصر كمحافظة سياحية جاذبة للقطاع السياحي، مضيفاً إنه تم مراعاة أن يشمل هذا التدريب قطاع كبير من الشباب من قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

كما أشاد مدير المديرية بالتعاون المثمر بين مديرية العمل وبرنامج الأغذية العالمي والشركة، والذى أسفر عن هذا النجاح الذى حققته الدورة التدريبية الأولي ومتمنياً نجاح أكبر في الدورة التدريبية الثانية ، والتدريبات الأخرى فى المجالات المختلفة مثل الخياطة والأشغال اليدوية وصيانة المحمول وصيانة الحاسب الآلي والطاقة الشمسية ، وتدريب العمال الزراعية ،وتدريب الفندقة والتى ستبدأ تباعا خلال شهر أغسطس القادم بالشراكة بين وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمى، مما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2023 للتنمية المستدامة .