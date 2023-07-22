شكرا لقرائتكم خبر عن ما فائدة تسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على إتاحة خدمة تسجيل رقم المحمول لأصحاب البطاقات التموينية ضمن بيانات البطاقات على موقع "دعم مصر"، أو من خلال بوابة مصر الرقمية أو مكاتب التموين المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك للتيسير على المواطن فى الحصول على الخدمات الخاصة بمنظومة دعم الخبز والتموين الإلكترونية.

كما تستمر أيضا الوزارة فى إتاحة خدمة تعديل رقم الهاتف، حيث يحق لصاحب البطاقة حال تغيير رقم الهاتف الخاص به الدخول على موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية وكتابة رقم المحمول الجديد، وذلك فى إطار حرص الوزارة على التواصل مع أصحاب البطاقات التموينية وإبلاغهم بالخدمات التى تقدمها حاليا أو أى خدمات جديدة سيتم الإعلان عنها فى الفترة المقبلة.

ويهدف تسجيل رقم الهاتف على بطاقات التموين إلى سهولة التواصل مع أصحاب البطاقات التموينية لتعريفهم بالخدمات الحالية أو بالخدمات التي تدرس الوزارة إتاحتها أيضا من خلال رقم المحمول، وأن عدم تسجيل المحمول على البطاقة لا يوقف بطاقة التموين، وإنما يحرم صاحب البطاقة من الحصول على الخدمات، مثل إصدار بطاقات التموين بدل فاقد أو تالف وخدمة الفصل الاجتماعي أو نقل البطاقة من محافظة لأخرى حيث يشترط الحصول على الخدمات، أن يكون صاحب البطاقة مسجلا رقم المحمول الخاص به ضمن بيانات بطاقات التموين، حيث إنه لو فقد شخص بطاقة التموين لا يستطيع إصدار بدل تالف أو فاقد إلا بعد تسجيل رقم المحمول الخاص به.