شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تقيم حفلاً ضخما لتخرج دفعة جديدة من كلية "تكنولوجيا المعلومات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - د. أشرف حيدر رئيس الجامعة يهنئ الطلاب ويؤكد: تكنولوجيا المعلومات نقلت الجامعة لجامعات الجيل الخامس ونافسنا على المراكز الأولى في المسابقات المحلية والدولية - د. رانيا الجوهرى عميد الكلية: نعمل على إعداد خريج مميز لسوق العمل في الذكاء الاصطناعى وعلوم الحاسب والبرمجة - تكريم الفنانة أسماء جلال على هامش الحفل.. والفنانة تؤكد: فخورة بتكريمى من صرح كبير مثل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

فى احتفالية ضخمة وأجواء مبهرة، احتفلت كلية تكنولوجيا المعلومات بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بتخرج طلاب العام الدراسي 2022،2023، حيث أقيم الحفل برعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وبحضور الدكتور أشرف حيدر غالب القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور شريف رفعت نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنميةالبيئة، والدكتورة رانيا الجوهري عميد الكلية، والفنانة اسماء جلال، والدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا الملعومات، والمهندسة مروة عباس المدير التنفيذي والاقليمي لشركة مصر IBM، والمهندسة أماني شوشة رئيس قسم اختبارات البرمجيات بوزارة الاتصالات، وعبير خضر من اتحاد بنوك مصر ونيفين عبد القادر من شركة فاليو.

وقال الدكتور اشرف حيدر غالب القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن كلية تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الحيوية نقلت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا من جامعة من جامعات الجيل الثالث او الرابع لجامعة من جامعات الجيل الخامس وهي نقلة نوعية في الجامعة و استطاعت ان تنافس الكلية وبكل قوة علي كافة المراكز المتقدمة في جميع المسابقات المحلية والأقليمية وبعض المسابقات الدولية ، واستطاعت جامعة مصر فى إحدي المسابقات الحصول علي المركز الأول والثاني ، وذلك بفضل ليس فرد او اثنين ولكن جميع الشباب الحريصين دائما على التميز والتفوق .

ووجه التحية لكل الطلبة الموجودين حاليا وهم 150 طالبا وطالبة على مجهودهم وتميزهم خلال سنوات الدراسة مؤكدا أنهم يستطيعوا أن يقودوا مصر إلي مستقبل مشرق نحو التحول الرقمي ونحو المعرفة اللامحدودة وهو أهم جزء لتحقيق استراتيجية 2030 التى تطمح مصر وتسعي لتحقيقها .

وأضاف أن يكمن قوة تخصص تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الحيوية في أنه تخصص تتطلبه جميع الجهات في مسيرتها للتحول الرقمي الكامل ويحظي بفرص عمل واسعة في المستقبل، مشيرا إلى أن هذا الأمر كان محط اهتمام في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وخاصة في ظل تراجع الوظائف التقليدية.

وشدد علي أن أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا من اهم الركائز الاساسية ليس فقط للعلم ولكن للعلوم الانسانية والفنون وهى شريك أساسي في النجاح واخصها بكل الشكر و التقدير.

فيما قدمت الدكتورة رانيا الجوهري، عميد كلية تكنولوجيا المعلومات، كلمتها عبر خاصية الهيلوجرام والتي جاءت بشكل مختلف عن العام الماضي حيث تحدثت لأولياء الأمور وضيوف الحفل من أعضاء هيئة التدريس والتي تم تطبيقها لأول مرة في حفلات التخرج العام الماضي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وقدمت التحية لضيوف الحفل، عبر خاصية الهيلوجرام عبر فوتوبوث مخصص لكلمتها، كما هنأت الطلاب وأولياء أمورهم على التخرج والاستعداد لخوض الحياة العملية بعد أن تم تأهيلهم على أعلى مستوى داخل الكلية من خلال توفير كل الدعم لهم من برامج تواكب العصر الحديث في علوم الحاسب والبرمجيات، وتمكنهم من امتلاك الأدوات التي تساعدهم على التسلح بكل ما هو جديد في سوق العمل حتى يتم خوض التجارب العملية بكل قوة، وتعمل الكلية علي دعم أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في تطوير معارفهم ومهارتهم بالتوازي مع تحسين نوعية الخريجين، من خلال توفير الكتب والمراجع المتخصصة لهم، ودعم إشتراكهم في المؤتمرات المحلية والدولية ومشاركة الطلاب من خلال التدريب العملي الصناع داخل مصانعهم.

وأوضحت د. رانيا أن الجامعة تقدم خريج على قدر عالي من الكفاءة والفاعلية لخدمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والذي يهدف لخدمة رؤية مصر 2030، مع العمل على اكساب الطالب قدر مناسب من المعارف والمهارات من خلال تقديم برامج تعليمية وتدريبية متميزة، مع تقديم الدعم الأكاديمي والعملي للطلاب لضمان جودة التعليم، إمداد الطالب بالمعارف المتخصصة وإكسابه المهارات اللازمة للممارسة في خدمة المجتمع والبيئة المحيطة به، علاوة على ذلك ، تحرص الكلية على مشاركتها الفعالة في تطور المعلومات الواعد حيث أن هذا المجال التكنولوجي له تأثير حقيقي في تنمية القدرات الشخصية، وتوسيع الآفاق العقلية، ورفع قدرة الإنسان على التفكير والمناقشة والجدل.

وأشارت د. رانيا الجوهرى إلى أن كلية تكنولوجيا المعلومات تهدف بشكل أساسى لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي في القطاعات الخاصة بالذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسب والبرمجة، إلى جانب توفير البحث العلمي الذي يخدم المجتمع ويواكب متطلبات الحاضر والمستقبل وفقًا لمعايير الجودة.

وأوضحت العميدة أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحرص على تنفيذ استراتيجية مصر الوطنية للذكاء الاصطناعى بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وبما يتواكب مع معطيات العصر الرقمى من أجل تطويع تكنولوجيات الذكاء الاصطناعى لخدمة المجتمع المصرى فى كافة مجالاته.

وعلى هامش الحفل كرمت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الفنانة اسماء جلال، والتى أعربت عن سعادتها بالتكريم من صرح عملاق مثل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وقالت "الف مبروك لكل الطلاب، التخرج أعظم شىء بالنسبة للطالب ودى بداية مرحلة جديدة فى حياتكم واتمنى لكم بداية سعيدة فى العمل بعد التخرج".

وتعد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا من أعرق وأوائل الجامعات الخاصة في مصر، حيث احتفلت بيوبيلها الفضي ومرور 25 عامًا على إنشائها مؤخرا، كما تحتل الجامعة مكانة مرموقة بين الجامعات في المجالات العلمية والبحثية والصحية والمسؤولية المجتمعية، وهو الدور الذي ينتهجه رئيس مجلس الأمناء خالد الطوخى لتصبح إحدى الجامعات العريقة التي يحتذى بها وبسمعتها وكفاءة خريجيها.