شكرا لقرائتكم خبر عن قوافل الأحوال المدنية المتحركة تستخرج 12 ألف بطاقة للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات ( القاهرة – الجيزة - الإسكندرية - المنوفية – الغربية – القليوبية – قنا – كفر الشيخ - البحيرة – المنيا – شمال سيناء ) .. حيث أسفرت تلك القوافل عن إستخراج عدد (12285) بطاقة رقم قومى ، وعدد (32130) مصدراً مميكناً .

وفى ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق فقد تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، فضلاً عن الدفع بقوافل إضافية بمحافظة مطروح أمام (قسم شرطة مطروح – أمام قسم شرطة مارينا – قسم شرطة الحمام – قرية بدر – مدخل سيدى عبدالرحمن)، وذلك إعتباراً من يوم 19/7/2023 .

وإستمراراً لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم، فقد واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الإتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فورى لهم بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية – (15341) لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء .. حيث تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيراً على المواطنين، وقد أسفرت عن استخراج وتوصيل عدد 587 بطاقة رقم قومى وعدد 214 مصدراً مميكناً .

كما واصل القطاع الاستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية المرضى وكبار السن وذوى الهمم وإيفاد مأموريات لعدد (12) حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم .

كما يقوم القطاع بمواصلة إيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والأعضاء المترددين على بعض (النوادى الرياضية) وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، حيث تم إستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى لعدد (217) مواطن ومواطنة كما قام القطاع بالتنسيق مع الجهات المعنية بإيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للسيدات بمحافظتى(الغربية- البحيرة) وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، حيث تم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لعدد (413) مواطنة، بالإضافة إلى مواصلة استقبال الحالات الإنسانية بالمركز النموذجى لكبار السن وذوى الهمم "قادرون باختلاف" لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع حيث تم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لعدد (278) من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة .



لاقت تلك الإجراءات قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد، يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.