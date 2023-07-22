شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العربى يهنئ مصر بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربى، جمهورية مصر العربية رئيسا وحكومة وبرلمانا وشعبا بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو 1952م المجيدة، مؤكدا أنها ستظل إحدى أهم الثورات الملهمة على مستوى العالم.

وأكد "العسومي" أن البرلمان العربي بصفته ممثلا للشعب العربي الكبير، فإنه ينظر إلى هذه الثورة المجيدة باعتبارها نموذجا فريدا لتكاتف وتعاضد الجيش مع الشعب، حيث هب الجيش المصري لحماية شعبه والذود عنه ضد الظلم واستطاع أن يدشن حقبة جديدة في تاريخ النضال المصري.

وثمن رئيس البرلمان العربى عاليًا المواقف المشرفة لجمهورية مصر العربية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى في دعم الأشقاء العرب وتعزيز التضامن العربي والتكاتف لإرساء قواعد الأمن والاستقرار، مشيدا في الوقت ذاته بالنهضة الكبيرة والإنجازات الهامة التي استطاعت مصر تحقيقها بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، متمنيًا من الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على جمهورية مصر العربية رئيسًا وحكومةً وبرلمانًا وشعبا بمزيد من التقدم والرخاء والأمن والاستقرار.