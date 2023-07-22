شكرا لقرائتكم خبر عن شغل التكييف على 25 واستخدم المروحة معه وساهم في ترشيد استهلاك الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترصد مبادرة الخليج 365 بعنوان "خفض استهلاكك وقلل الضغط على شبكة الكهرباء" أهم النصائح لترشيد استهلاك الكهرباء بتكييف الهواء الذى يعتبر من أكثر الأجهزة استهلاك للكهرباء فى حالة إساءة استخدام الجهاز، وفيما يلي بعض الخطوات التي تساعد على خفض استهلاك الكهرباء بتكييف الهواء: 1. ضبط درجة حرارة التكييف على 25. 2-وضع المروحة أمام التكييف يساعد على زيادة نسبة البرودة وانخفاض استهلاك التكييف للكهرباء. 3- تأكد من غلق المنافذ بالغرفة بشكل جيد وباب الغرفة لضمان سرعة الوصول لدرجة البرودة المطلوبة. 4- معاينة خطوط التبريد. 5-تأكد من نظافة الوحدة الخارجية من الأتربة والحطام والعشب الصغير لضمان الحصول على أعلى كفاءة. 6- تنظيف الفلتر الخاص بجهاز التكييف للحصول على كفاءة عالية واستهلاك كهرباء أقل.

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