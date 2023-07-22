شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه 3 ساعات بهضبة الأهرام ومساكن الضباط ومساكن الشباب فى الرماية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت محافظة الجيزة أنه في إطار القيام بأعمال الربط الدائم على خط المياه المرشحة قطر 1200 مم H.D.P.E عالي الكثافة والخارج من محطة تنقية مياه 6 أكتوبر المرحلة الأولى والمغذي لمناطق هضبة الأهرام وفيصل والهرم، الأمر الذي يستلزم قطع المياه لمدة " 3 " ساعات اعتبارا من الساعة الثانية صباحا حتى الساعة الخامسة صباحا، وذلك يوم الأحد الموافق 2023/7/23؛ للقيام بتنفيذ الأعمال المطلوبة.

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن المناطق المتأثرة بالانقطاع مناطق "هضبة الاهرام ، مساكن الضباط ، المتحف ، مساكن الشباب بالرماية" إلى جانب ضعف المياه بمنطقة نهاية فيصل ومتفرعاته ونهاية شارع الهرم ومتفرعاته.

ومن جانبه، وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالالتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال وإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية عقب الإنتهاء من تنفيذ أعمال الربط المطلوبة.

ونوهت المحافظة بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك فى الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية إحتياجاتهم فوراً.