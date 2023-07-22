كيف تصل العاصمة الإدارية الجديدة بوسائل النقل المتاحة

القاهرة - سامية سيد - تعمل أكثر من وسيلة نقل على خدمة الوصول للعاصمة الإدارية الجديدة خاصة مع نقل الوزرارات للحى الحكومى، وينشر ”الخليج 365” خطوط النقل الجماعي للعاصمة الإدارية بالإضافة للخطوط الداخلية.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012