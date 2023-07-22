شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد نسب تنفيذ محطة سفنكس بشبكة القطار الكهربائي السريع.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ وزارة النقل شبكة القطار الكهربائي السريع المكون من 4 خطوط، ويتم الآن إنجاز محطات القطار الخط الأول للقطار الكهربائي السريع العين السخنة العلمين مطروح، ومن بينها محطة سفنكس، حيث تخدم المحطة على المناطق المجاورة والمدينة الجديدة، ويتم ربط المحطة مع كل من مطار سفنكس، ومدينة الشيخ زايد، وامتدادها، من خلال شبكة طرق.

ونشرت الوزارة صوراً من أعمال إنشاء وتنفيذ محطة سفنكس ضمن مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع العين السخنة /العلمين /مطروح.

ويبلغ طول الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (العين السخنة – العلمين - مطروح )، 660 كم، ويشمل 22 محطة، وأن السرعة التصميمية للقطار تبلغ 250 كم/ ساعة، وسينقل مليون راكب/يوم و8500 طن بضائع/يوم وسيسهم فى ربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة بشبكة السكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع من خلال وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة، حيث سيبدأ من مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر وحتى مدينة العلمين الجديدة مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر ومدينة برج العرب.

ومنظومة القطار الكهربائى السريع ستغطى أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، ستساهم فى تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذى يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات، كما أنها ايضا تخدم نقل البضائع بين الموانئ والمحافظات وتختصر المدة الزمنية لنقل هذه البضائع.