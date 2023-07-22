شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الكهرباء تعلن انتهاء أزمة انقطاع التيار منتصف الأسبوع الجارى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها كشف وزارة الكهرباء، عن موعد انتهاء أزمة تخفيف الأحمال على الشبكة من خلال قطع التيار الكهربائي على المشتركين نتيجة نقص الوقود.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..
الكهرباء تعلن انتهاء أزمة انقطاع التيار منتصف الأسبوع الجارى
أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أنه من المتوقع انتهاء أزمة تخفيف الأحمال على الشبكة من خلال قطع التيار الكهربائي على المشتركين نتيجة نقص الوقود، منتصف الأسبوع الجارى لتعود معها الشبكة القومية للكهرباء لطبيعتها.
المالية: 529.7 مليار جنيه مخصصات برامج الدعم والحماية الاجتماعية بالموازنة
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص الوزارة فى موازنة العام المالي الحالى 2023/ 2024 على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتخفيف الآثار التضخمية عن المواطنين، بقدر الإمكان، حيث بلغت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية 529.7 مليار جنيه، بزيادة تقدر بنحو 48.8% عن العام المالي الماضي.
تابع الدكتورعاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز بوحدات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين بمدينة قنا الجديدة.
حذرت منظمة الصحة العالمية من ارتفاع حالات الإصابة بحمى الضنك، فى جميع أنحاء العالم، بسبب الاحتباس الحرارى الذى يتميز بارتفاع متوسط درجات الحرارة وهطول الأمطار وفترات أطول من الجفاف.
الزمالك: نسعى لإنهاء أزمة إيقاف القيد وسداد مديونيات سبورتنج لشبونة وأشيمبونج
أكد مصدر مسئول بنادى الزمالك أن إدارة القلعة البيضاء تبذل مجهودا مضاعفا الفترة الحالية من أجل توفير مديونيات نادى سبورتنج لشبونة، والغانى بنجامين أشيمبونج لاعب الفريق السابق، من أجل رفع القيد عن الفريق الأبيض.
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