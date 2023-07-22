جمارك مطار القاهرة تضبط راكبة حاولت تهريب كمية كبيرة من مستحضرات التجميل

القاهرة - سامية سيد - أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة راكبة مصرية تهريب كمية كبيرة من مستحضرات التجميل.

يذكر أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من بيروت استوقف تامر محمد عبد الله مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر إحدي الراكبات أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والتي انكرت حوزتها لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبها علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من مصطفي مرسي مأمور الجمرك و سامح سيد رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات متكررة بكثرة داخل حقائب الراكبة، قام محمد يوسف محمد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف محمد فتح الله أبو العيون مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن وجود كمية كبيرة من مستحضرات التجميل.

قام أحمد أبو بكر مدير الجمرك بتكليف لجنة مكونه من هبة مصطفي و محمد فتح الله و علي جلال و عبد القادر السيد و عبد الله حمدي مآمير الجمرك لجرد وعد وتصنيف وتحريز المضبوطات التي بلغ عددها ٤٣٤ عبوة مستحضرات تجميل.

وأمر أحمد أبو بكر فؤاد مدير الإدارة الثانية بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٨٠ لسنة ٢٠٢٣ وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.