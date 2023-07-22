شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس جهاز العلمين الجديدة: نستهدف 1.5 مليون زائر خلال فترة المهرجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس محمد خليل نائب رئيس جهاز العلمين الجديدة، إننا نستهدف 1.5 مليون زائر خلال فترة المهرجان ولدينا جميع التسهيلات من فنادق وأماكن ترفيهية، مضيفا أنه تم تنفيذ أبراج مختلفة فى العلمين، وخلال الخمس سنوات نعمل بدعم القيادة السياسية والصيف المقبل سيكون المناطق السكنية يتم تسكينهم بالكامل.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري عبر برنامجها مساء دى إم سى المذاع على قناة دى إم سى، "تم تدشين مدينة العلمين فى مارس 2018، وكان يواجهنا عقبات كثيرة جدا فى فترة الإنشاء ومنها إخلاء المنطقة من حقل الألغام وأخذت فترة عامين ونصف العام، ويليها تفريغ المنطقة من الثعابين وخروج أكثر من 60 شوال بهم عقارب وثعابين مختلفة".

وتابع، " لدينا أيضا منطقة ترفيهية بها عدد كبير جدا من المحلات والبرندات العالمية للتسوق، ومدينة العلمين مفتوحة لكل المصريين، كما يوجد جيمع الخدمات ومنها جراج يتسع 3 آلاف سيارة ومسجد ودورات مياه للرجال والسيدات، ويوجد ممشى على طول 7 كليو متر كل هذه مجانا لكل المواطنين".

وأوضح،"العلمين مساحتها 100 ألف فدان والشاطئ مساحته 7 آلاف فدان، مضيفا أن هناك دفعة فى جامعة العلمين الدولية سيتم التخرج منها العام المقبل".