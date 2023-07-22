شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: مهرجان العلمين الجديدة أعاد جيلا كاملا للملاعب من جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق القناص عماد متعب، أن مهرجان العلمين الجديدة أعاد جيلا كاملا للملاعب من جديد، والمهرجان أعدنى لكرة القدم بعد 5 سنوات من اعتزالى، مؤكدا : "كان فيه منافسة كبيرة فى دورة مهرجان العلمين الرياضية، واتمنى أنه يكون فى دورات كتيرة زى كده لأن المشاهدين استمتعوا، وكانت المباراة بها أهداف كثيرة، والمشاهد كان يشاهد نجمه المفضل على أرض الواقع.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصرى عبر برنامجها مساء دى إم سى المذاع على قناة دى إم سى: "عقدى خلص مع النادى الأهلى والنادى الأهلى بيتى. ولكن مستحيل أروح نادى الزمالك خالص، وليا 23 سنة فى النادى الأهلى، روحت اتحاد جدة ورجعت والتعاون، وغير كدة حياتى كلها فى النادى الأهلى، وصعب جدا البس تى شيرت لنادى آخر، وقت الاعتزال كان سنى 35 سنة".

وتابع : "طول الوقت كلاعبين للنادى الأهلى نسجل أهدافا حتى ولو فى الدقيقة التسعين، لان فيه هناك أصرار ورغبة فى الفوز، والدليل سجلنا أهداف كثيرة حاسمة فى الدقيقة بلس 90.. وعلاقتى بالجمهور ده الأساس لانه بيدعمنى فى الملعب، وعلاقتى بجمهور النادى الأهلى متتوصفش، ومش بحب المشجع يروح زعلان.. وجمهور النادى الأهلى أعظم حاجة".

وأوضح: "هناك تطور فى الكاميرات وتحسن الملاعب، وكذلك دخول الجمهور للمشاهدة المباريات، والجمهور يعد الداعم الأول للفريق فى المستطيل الأخضر، والدورى قيمته تبدا ترفع فى التسويق بدخول الجمهور الاستاد"، مضيفا : "إمام عاشور لاعب مميز وسيضيف فنيا للنادى الأهلي".

وأكد : "محمد صلاح لفت أنظار الأندية العالمية للاعبى مصر ويعد تسويقا كبير جدا للاعبينا عالميا.. وأتمنى ثقافة اللاعيبة تتغير فى بناء أنفسهم فى الأندية الكبرى وليس ثقافة التسوق والرجوع مرة أخرى للنادى المحلى ولكن عليهم التطور من نفسهم"، مضيفا : "هواية الصيد دى حياتى من صغرى فى أى مكان اصطاد فيه.. والصيد له متعة كبيرة قوى، ومش أى سمك بنصطاده ناكله، لأن فيه سمك نادر مش بصطاده".