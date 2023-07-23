شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة: قطع المياه لمدة 3 ساعات عن مناطق فى الرماية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت محافظة الجيزة عن قطع المياه بمناطق "هضبة الأهرام، مساكن الضباط، المتحف، مساكن الشباب بالرماية" إلى جانب ضعف المياه بمنطقة نهاية فيصل ومتفرعاته ونهاية شارع الهرم ومتفرعاته، اليوم الأحد 23 يوليو، وذلك لمدة 3 ساعات، اعتبارا من الساعة الثانية صباحا حتى الساعة الخامسة صباحا.

وأرجعت المحافظة سبب القطع إلى القيام بأعمال الربط الدائم على خط المياه المرشحة قطر 1200 مم H.D.P.E عالي الكثافة والخارج من محطة تنقية مياه 6 أكتوبر المرحلة الأولى والمغذي لمناطق هضبة الأهرام وفيصل والهرم.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالالتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال وإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية عقب الانتهاء من تنفيذ أعمال الربط المطلوبة.

ونوهت المحافظة بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فوراً.