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ننشر مواقيت الصلاة الأحد 23/7/2023 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.  

 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

 

وقت صلاة الفجر 4:27  ص

موعد صلاة الظهر 1:01 ص

موعد صلاة العصر 38: 4

موعد صلاة المغرب 7:56 م

موعد صلاة العشاء  9:24

 

الإسكندرية         

وقت صلاة الفجر 4:26 ص

موعد صلاة الظهر 1:07

موعد صلاة العصر 4:45

موعد صلاة المغرب 8:02 م

موعد صلاة العشاء 9:33 م.  

     

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:21

موعد صلاة الظهر 12:57 م

موعد  صلاة العصر 4:35 م 

موعد صلاة المغرب 7:53 م

موعد صلاة العشاء 9:22  م.         

  

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

 

وقت صلاة الفجر 4:23

وقت صلاة الظهر 12:49 

موعد صلاة  العصر 4:21 م

وقت صلاة المغرب 7:40 م

وقت صلاة العشاء 9:05 م.     

 

مواقيت الصلاة فى أسوان 

 

وقت صلاة الفجر 4:38  ص

موعد صلاة الظهر 12:55 ص

موعد صلاة العصر 21: 4

موعد صلاة المغرب 7:41 م

موعد صلاة العشاء 9:03

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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