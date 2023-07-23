شكرا لقرائتكم خبر عن 9 مشروعات بيئية نفذها طلاب جامعة حلوان .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت وزارة البيئة الرعاية والدعم الفنى لعدد من طلاب جامعة حلوان لتنفيذ حوالى 9 مشروعات بيئة بهدف استدامتها، واستخدامها للطاقة المتجددة وتطبيقات الاقتصاد الدوار من أجل خفض الانبعاثات والتكيف مع التغيرات المناخية.

وحرصت وزارة البيئة، على أن تكون مشروعات الطلاب متمكنة من استخدام التطبيقات التكنولوجية كالهاتف المحمول والويب سايت، وإنترنت الأشياء والذكاء الإصطناعي ومعالجة البيانات، وان تدعم هذه المشروعات للخدمات البيئية في المجتمع، واتخاذ خطوات فعلية لتحقيق ذلك على أرض الواقع .

ومن هذه المشروعات مشروع( ريبيت) الذى يهدف إلى تشجيع المواطنين على إعادة استخدام كل ما هو متاح في منازلهم.

أما المشروع الثانى فهومشروع (بديل) الذى يهدف إلى توعية المواطنين بالهيدروجين الاخضر وأهميته كوقود بديل نظيف ومستدام وصديق للبيئة.

ويعد المشروع الثالث الذى يحمل اسم green drive قائم بشكل كبير على التوعية بأهمية السيارات الكهربائية فى المحافظة على البيئة وتخفيض الانبعاثات الكربونية.

المشروع الرابع يحمل اسم ( RISKO)، يرتكز على الترويج لسياحة المغامرات باعتبارها نوع من أنواع السياحات البيئية المستحدثة فى مصر ، الربط بمجموعة من الرياضات.

أما المشروع الخامس فيحمل اسم (كونٌها) وهو عبارة عن حملة توعوية تستهدف النساء و التوعية عن تأثير التغيرات المناخية على المرأة باعتبارها أحد الفئات المتضررة من التغيرات المناخية.

والمشروع السادس يحمل اسم "زاد" ويستهدف زيادة الوعى لدي الأفراد بأهمية الحد من هدر الغذاء، إضافة إلى نشرثقافة الامن الغذائي والتغذية.

المشروع السابع يحمل اسم ( ديسوان ) وهو عبارة عن هى حملة ترويجية لرفع الوعي حول السياحة المستدامة في محافظة أسوان والترويج للمدينة كوجهة سفر بيئية جديدة.

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‏المشروع الثامن يحمل اسم "القافة 96" ويهدف إلى نشر الوعي بالسياحة البيئية، وزيارة الأماكن السياحية والترويجية في محافظات مصر تحت شعار "لسه فيها أكتر".

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‏ المشروع التاسع يحمل اسم "بحارة" الذى يهدف إلى إبراز دور الصيادين في السواحل المصرية، وأهمية الحفاظ على نظافة الشواطئ والحفاظ عليها من أضرار إلقاء القمامة على السواحل على مصدر رزق الصيادين.

جدير بالذكر أن وزارة البيئة ستعلن المراكز الثلاثة الفائزة ، أثناء إحتفال تكريم المشروعات جميعا قريبا.