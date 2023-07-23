شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ"العلاج الطبيعى": اتخاذ إجراءات ضد مراكز لمنتحلي صفة عرضوا أطفالا للعنف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد الهوارى، عضو مجلس النقابة العامة للعلاج الطبيعى، إن النقابة تستعد خلال الفترة الحالية لمخاطبة كافة الجهات المعنية بالصحة والمستشفيات الحكومية والجامعية والخاصة، والمراكز الخاصة، لتعميم العمل بوثيقة "آداب وأخلاقيات التعامل مع الأطفال متحدى الإعاقة أثناء خضوعهم لخدمات العلاج الطبيعى التأهيل بالمنشآت الصحية العامة والخاصة"، والتى أطلقتها النقابة مؤخرا بهدف حماية حقوق الأطفال متحدى الإعاقة وذويهم خلال رحلتهم العلاجية والتأهيلية.

وأوضح الهوارى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الوثيقة تم إعدادها عقب تلقى النقابة العديد من الشكاوى بشأن تعرض أطفالهم للعنف أثناء جلسات العلاج الطبيعى، وعند تتبع الشكاوى تم اكتشاف أنها تابعة لمنتحلين صفة وليسوا متخصصين أو مرخص لهم بالعمل، مضيفا: وشاهدنا حالة لطفل ظهر على جسده علامات تعذيب وإزرقاق لبعض مناطق بجسده نتيجة لواحده من جلسات غير المتخصصين، أحضره والده للاستفسار عن إن كانت تلك العلامات نتيجة طبيعية للجلسات، فأكدنا له أنه أمر ليس مهنى حيث أنه يجب على دكتور العلاج الطبيعى أن يوقف الجلسة فى حال بكاء الطفل.

ولفت إلى أن النقابة خاطبت العلاج الحر بوزارة الصحة ضد العديد من المراكز المخالفة، وتمت إحالة عدد منهم للنيابة العامة وإغلاقها بالفعل، إلا أن الأمر أيضا كان يحتاج إلى تنفيذ حملات للتوعية، لذا اهتمت النقابة بإعداد تلك الوثيقة فى ظل اهتمام الدولة بذوى الإعاقة، بعد تخصيص الرئيس عام كامل لهم، مشيرا إلى أن النقابة ستعمل على مخاطبة الجهات التشريعية نظرا لضرورة إجراء تعديلات على قانون نقابة العلاج الطبيعى، والذى لم يطرأ عليه أى تعديلات منذ عام 1985، لتغليظ العقوبات على منتحلى الصفة.

كانت قد اطلقت النقابة العامة للعلاج الطبيعى اليوم وثيقة " آداب وأخلاقيات التعامل مع الأطفال متحدى الاعاقة أثناء خضوعهم لخدمات العلاج الطبيعى التأهيل بالمنشآت الصحية العامة و الخاصة"، والتى تهدف الى حماية حقوق الاطفال متحدى الاعاقة وذويهم خلال رحلتهم العلاجية والتأهيلية، وأكد الدكتور "سامى سعد" النقيب العام للعلاج الطبيعى المصرى، بأن هذه الوثيقه تأتى فى إطار حرص النقابة العامة للعلاج الطبيعى على دعم وحماية ورعاية الاطفال متحدى الاعاقة بكافة السبل الممكنه اثناء تلقيهم خدمات العلاج الطبيعى ، وحماية حقوقهم وحقوق ذويهم فى الحصول على نفس مستوى الخدمة التى تُقدم لأقرانهم من غير ذوى الهمم ،مشيراً الى ان النقابة العامة تولى اهتمام كبير الى تهيئة كافة الظروف وتقديم كافة التسهيلات الممكنه لهم و لذويهم و ضمان امنهم و سلامتهم داخل كافة المنشآت الصحيه التى تقدم خدمات العلاج الطبيعى والتأهيل.