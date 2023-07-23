شكرا لقرائتكم خبر عن 4 طرق لإعادة تدوير ملابسك القديمة .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إعادة تدوير الملابس لم تعد خطوة اختيارية، وإنما بات لزاما على الجميع أن يحاول ترشيد استهلاكه من الملابس وإعادة تدوير القديمة منها للمساهمة في الحفاظ على البيئة، وتقليل حجم المخلفات بشكل عام ومخلفات الملابس بشكل خاص.

خلال هذا التقرير نرصد عددا من الأفكار لإعادة تدوير الملابس القديمة

أولا إعادة التصميم وتعديله

مع تغير الموضات واختلافها يمكنك إعادة تصميم الملابس القديمة لتتواكب مع الموضة الحالية من خلال إضافة بقص التعديلات عليها سواء للقمصان أو البلوزات أو الفساتين وإضفاء لمسة جديدة على الملابس.

ثانيا إعادة استخدامها فى ديكور المنزل

بعض الملابس القديمة ربما لا تصلح لإنتاج قطعة جديدة منها للاستخدام الشخصى، وهنا يمكنك استخدامها كقطع للديكور والزينة وتصنيعها لتصبح غطاء لبعض قطع الأثاث او الوسائد أو مفارش للمائدة.

ثالثا تحويله لحقيبة ظهر

يمكنك أن تصنع من القمصان والبلوزات وحتى البناطيل الجينز ، حقائب الظهر وما عليك الا تقطيع الأكمام والياقة، وتثبيت أشرطة أو حبال لحملها وبذلك تصبح لديك حقيبة فريدة من نوعها.

رابعا مشروع منتجات يدوية

يمكنك من بوابة القماش ذات المساحات الصغيرة أن تنفذ عدد من المشروعات اليدوية منها مثل الخداديات والمفارش والالحفة المزركشة أو حقائب صديقة للبيئة لتسوق البقالة.