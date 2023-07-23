شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين: فتح المجمعات لطرح لحوم ودواجن وسلع غذائية بتخفيضات 20% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتح شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية منافذها اليوم الأحد، لاستمرار طرح السلع لأصحاب البطاقات التموينية، بجانب طرح اللحوم والدواجن والسلع الغذائية بأسعار مخفضة 20 %وبأقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى .

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كل السلع الأساسية، لصرفها ضمن مقررات شهر يوليو الجاري، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، كما يتم توفير كل السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، كما قامت الوزارة بتوفير أيضا اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.