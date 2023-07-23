شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن برنامج "القابضة للكهرباء" لفصل التيار فى 6 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد ”الخليج 365” لقرائه كل ما يريدون معرفته عن برنامج الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى، لتخفيف الأحمال وفقا لجدول زمنى تم تطبيقه بدءا من الساعة 12 منتصف ليل أمس السبت، وفيما كل المعلومات عن البرنامج.

1-وضعت الشركة القابضة لكهرباء مصر برنامج لتخفيف الأحمال لتخفيف الأعباء على المواطنين في ظل الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة وتم تطبيقه بدءا من الساعة 12 منتصف ليل أمس السبت.

2-سيتم اللجوء لقطع التيار الكهربائي بالتناوب قبل 10 دقائق من كل ساعة على مدار اليوم أو بعد 10 دقائق من كل ساعة.

3- حددت الشركة القابضة لكهرباء مصر ساعة كحد أقصى لفصل التيار الكهربائي عن المشترك.

4- أعدت شركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى الجمهورية جدولا لتخفيف الأحمال على المواطنين بالتناوب بحد أقصى ساعة لعدم تعرض المشترك لعدة ساعات متواصلة من الانقطاع.

5- لجأت الشركة القابضة لكهرباء مصر لهذا البرنامج لتخفيف الأحمال لحين عودة شبكة الغاز لقوتها وضخ الكميات المطلوبة لتوليد الطاقة التى يحتاجها المواطنون.

6- الخطة التى وضعتها الشركة القابضة ستلعب دورا هاما فى ترشيد استهلاك المواطنين للكهرباء، حيث إنها حذرت من استخدام المصاعد الكهربائية قبل 10 دقائق من كل ساعة و بعد 10 دقائق من كل ساعة، بالإضافة إلى تجنب تشغيل بعض الأجهزة مثل غسالات الملابس والتكييف فى هذه المدة المحددة، وهو ما يضمن تخفيف الأحمال على الشبكة لمدة 20 دقيقة بمساعدة المواطن.

وكانت الشركة القابضة لكهرباء مصر أعلنت أنه سيتم تطبيق برنامج لتخفيف الأحمال بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى الجمهورية تم البدء فى تطبيقه من منتصف ليل أمس لبدء فصل التيار مع مراعاة أن يتم البدء فى الفصل بمدة زمنية 10 دقائق قبل رأس الساعة و10 دقائق بعدها، وألا تزيد مدة الفصل عن ساعة واحدة من وقت فصل التيار.

وناشدت الشركة القابضة لكهرباء مصر فى بيان لها اليوم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، المواطنين عدم استخدام المصاعد خلال التوقيت الذى حددته شركات توزيع الكهرباء لفصل التيار حال الحاجة إليه والمقرر العمل بتوقيتات الفصل الجديدة اعتبارا من منتصف الليلة.