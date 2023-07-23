شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: درجات الحرارة المحسوسة ستتجاوز 45 درجة مئوية فى بعض مناطق الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، استمرار موجات الحر الشديد حتى آخر الأسبوع الجاري.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على شاشة "سي بي سي"، إن درجات الحرارة في أغلب الأنحاء تتخطى الـ 40 درجة مئوية وتصل إلى أكثر من 45 درجة في بعض المناطق.

وواصل، "درجات الحرارة المحسوسة قد تصل لأكثر من 45 درجة مئوية في الصعيد".

وأوضح القياتي عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن ذروة الرطوبة تكون في شهر يوليو وأغسطس، مضيفًا:"المسار الذي تمر عليه الكتل الهوائية تشكل فارق كبير في تشكل الرطوبة ونسبها في الجو".