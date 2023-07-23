شكرا لقرائتكم خبر عن "التضامن" تستأنف صرف معاشات شهر يوليو من ماكينات الصرف الآلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستأنف وزارة التضامن الاجتماعى اليوم الأحد صرف معاشات يوليو من ماكينات الصرف الآلى مع تيسير عملية صرف المعاشات.

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي قد أكدت أن الصرف متاحًا في أكثر من منفذ لصرف المعاشات من بينها الصرف من خلال بطاقات الصراف الآلي "ATM"سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو البنوك الأخري، وجميع منافذ فوري.