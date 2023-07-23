شكرا لقرائتكم خبر عن 15 نصيحة من معهد تكنولوجيا الأغذية يجب اتباعها فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوالى الموجات شديدة الحرارة خلال فصل الصيف بدون انقطاع وترتفع درجة حرارة الليل يصاحب الحرارة العالية زيادة أكبر في الطاقة الحرارية "الإشعاع الشمسي"، كما تزداد الرطوبة النسبية صباحاً.

وهناك عدد من النصائح التي وضعتها الدكتورة منال عزالدين الباحث بمعهد تكنولوجيا الأغذية والتى يجب اتباعها خلال فصل الصيف:



أولا: المشروبات



1-الاهتمام بشرب الماء من 2-3 لتر يوميا.

2-الكركديه والخروب والتمر هندي والدوم من المشروبات المرطبة والمنعشة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

3-عصير القصب من أشهر المشروبات المصرية التي لها قبول كبير لدى المستهلكين ولكن مريض السكر لا يكثر من تناوله ويفضل بشكل عام عدم الاكثار من اضافه السكر للمشروبات

4- عدم الإفراط في تناول المشروبات الغازية والمنبهات مثل الشاي والقهوة لاحتوائها على الكافيين الذي بدوره يخلص الجسم من كميات كبيره من الماء فيصبح الجسم مهدد بالجفاف

ثانيا: الأطعمة



5-الاهتمام بتناول الفواكه مثل العنب والخوخ والكنتالوب والبطيخ للارتفاع محتواهم من الماء ومن أفضل الوجبات في الصيف الجبنة بالبطيخ

6- تناول الليمون و النعناع والقرفة والكمون او اضافتهم على الأطعمة لهم تأثير مبرد على الجسم

الاهتمام بتناول الخضروات ذات المحتوى المرتفع من الماء مثل الطماطم والخيار والكوسا -

7-الأسماك المشويه من الوجبات الخفيفة والصحية ويفضل تجنب تناول الأسماك المملحه

8- الزبادي واللبن الرائب يعملان على ترطيب الجسم

9- تجنب تناول المقليات والمسبكات والمحاشي لأنها تزود من شعورنا بارتفاع درجات الحرارة

10-الابتعاد عن تناول الوجبات الجاهزة في تلك الأيام لأنها بتكون سريعة الفساد خاصه التي تحتوي على العديد من الصوصات والصلصات مثل الكشري والبيتزا والسلطات الجاهزة

11-تجنب اضافه الفلفل الاسود والشطة والزنجبيل والثوم بكميات كبيره في الأطعمة لأنها تساهم في شعورنا بالهبات السخنة وزيادة ارتفاع درجات الحرارة

12-تناول الايس كريم شي مفيد وممتع لأنه بحتوى على نفس فوائد اللبن ولكن الاكثار منه يسبب انتفاخ وعسر هضم وارتفاع السكر في الدم

13-الاهتمام بحفظ الأطعمة في الثلاجة او الفريزرو عدم ترك الطعام خارج الثلاجة لساعات حتى لا يفسد

14- ينصح بغسل اليدين

15- يجب غسل الخضروات والفواكه بشكل جيدا تجنبا لأمراض الصيف.