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مراكز التميز.."التعليم" تفتح باب التقدم للنموذج المتطور من المدارس الفنية

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القاهرة - سامية سيد - أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى التقدم لمراكز التميز حتى نهاية الشهر الحالى، ونقدم فى التقرير التالى معلومات توضح المقصود بمراكز التميز: 

 

- مركز التميز، نموذج متطور من مدارس التعليم الفني في هذا النموذج تكون الوزارة في شراكة مع مجموعة من الشركات وهيئة تمثل القطاع الاقتصادى.

 

- اختيار مدرسة وتطويرها وتزويدها بمعدات حديثة لتصبح مركز التميز الخاص بالقطاع، ويتضمن المركز مدرسة وفي ذات الوقت مركزاً لتدريب المدرسين والخريجين والعاملين.

مدة الدراسة: 3 سنوات

- المناهج الدراسية في مركز التميز، مناهج تدريب مزدوج مُطورة حديثاً وبرامج تدريبية إضافية تتناسب مع احتياجات سوق العمل وتميز طلاب مركز التميز.

- معلمو مركز التميز أكفاء ومدربون على أعلى مستوى.

- البيئة التعليمية حديثة ومتطورة وآمنة تشجع على التميز والابتكار.

- يتم تطبيق معايير الجودة والأمن والسلامة في مراكز التميز.

- إدارة المركز تكون بالشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص.

- يحصل خريجي مركز التميز على شهادة من وزارة التربية والتعليم للتعليم الفني وشهادة أخرى معتمدة من مجلس إدارة المركز الذي يتضمن القطاع الخاص.

- أنشأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شراكة مع عدد من الشركات أبرزها سيمنز الألماني.

- في العام الدراسي 2022/2023 تم توفير التخصصات التالية في مركز تميز قطاع الصناعات الهندسية:

- صيانة وميكانيكا

- تشغيل معادن

- كهرباء وتحكم صناعي

وأنشأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شراكة مع القطاع الخاص مع كلا من:

شركة غبور أوتو

شركة منصور أوتو

لتحويل مدرسة العبور الصناعية المشتركة إلى مركز تميز في قطاع السيارات بالقاهرة الكبرى.

في العام الدراسي 2022/2023 سيتم توفير التخصصات التالية في مركز تميز قطاع السيارات:

- دهان السيارات

- إصلاح هياكل السيارات

- ميكاترونيك.

- التقديم لمراكز التميز للحاصلين على الشهادة الإعدادية

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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