شكرا لقرائتكم خبر عن %90 من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة التدخين فى المواصلات العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء بعنوان "هل تؤيد تغليظ عقوبة التدخين فى المواصلات العامة؟"، أيد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة التدخين فى المواصلات العامة. وأيد 90% من القراء مطالب تغليظ عقوبة التدخين فى المواصلات العامة، بينما عارض 10% من القراء مطالب تغليظ عقوبة التدخين فى المواصلات العامة.

نتيجة الاستطلاع

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