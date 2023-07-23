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%90 من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة التدخين فى المواصلات العامة

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القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء بعنوان "هل تؤيد تغليظ عقوبة التدخين فى المواصلات العامة؟"، أيد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة التدخين فى المواصلات العامة.

 

وأيد 90% من القراء مطالب تغليظ عقوبة التدخين فى المواصلات العامة، بينما عارض 10% من القراء مطالب تغليظ عقوبة التدخين فى المواصلات العامة.

 


نتيجة الاستطلاع

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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