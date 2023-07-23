شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال تطوير بطول 7 كم.. كيف تغير ملامح طريق المنصورية بكرداسة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير أحد أهم مشروعات القرن الـ21، بدأت محافظة الجيزة تنفيذ خطة لتطوير المناطق المحيطة به ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية المؤدية إليه بما يليق بمكانة المشروع الذي سيكون افتتاحه محط أنظار العالم خلال الفترة المقبلة.

ويعد طريق المنصورية بمركز ومدينة كرداسة أحد أبرز المحاور المرورية التي طالتها يد التطوير بمحافظة الجيزة تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وذلك بهدف إعادة واجهة الجيزة الحضارية والسياحية وتيسير حركة المواطنين، خاصة وأنه يخدم مناطق رشاح عبد الله، وناهيا، وبني مجدول، ومنطقة كفر حكيم، وكرداسة، وبني مجدول، وأبو رواش، وبرك الخيام، إلى جانب المحاور المرورية الجديدة التي تنفذ بالمحافظة وأبرزها محور 26 يوليو الجديد.

كان الطريق قديما بعرض 15م فقط، يفتقر للخدمات ويعاني من المخالفات وتعديات الأهالي والمنشآت التجارية وانتشار القمامة والمخلفات بترعة على جانبيه، واستهدفت خطة المحافظة من خلال مديرية الطرق والنقل، إحداث تطوير شامل لذلك القطاع، شمل أعمال تطوير ورفع كفاءة ورصف وتوسعة بطول 7كم وعرض (30م – 35م) بدءا من أسفل الطريق الدائري بكفر غطاطي حتى الطريق الأبيض، مع تدبيش وتبطين الترعة في ذلك المسار.

يشمل المشروع إنشاء ممشى سياحي بطول مسافة التطوير الجديدة بطريق المنصورية، ليكون بمثابة ممشى سياحي وحضاري يليق بالمتحف الجديد على غرار ممشى المريوطية السياحي؛ فضلا عن إنشاء 10 كباري مشاة آمنة وحضارية للمواطنين، واستكمال أعمال التطوير والرصف بداية من الطريق الأبيض (بعد الـ7 كيلو) وحتى طريق الصليبة بطول 5 كم باتجاه منشأة القناطر والطريق الصحراوي.