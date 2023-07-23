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رئيس الوزراء يشارك في مؤتمرى "الدولي للهجرة والتنمية بروما" و"لحظة الأمم المتحدة لتقييم نظم الغذاء 2023"

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القاهرة - سامية سيد - نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يُشارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فى المؤتمر الدولى للهجرة والتنمية، المُقرر أن تستضيفه روما اليوم الأحد، ومؤتمر "لحظة الأمم المتحدة لتقييم نظم الغذاء ٢٠٢٣"، الذى تستضيفه منظمة الفاو غدا الاثنين

 

ويُلقى الدكتور مصطفى مدبولى كلمة خلال فعاليات المؤتمرين، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية

 

وكان فى استقبال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عند وصوله روما، السفير بسام راضى، سفير مصر لدى إيطاليا، والسفير محمود طلعت، سفير مصر لدى الفاتيكان، ورؤساء المكاتب الفنية بالسفارة، وعدد من أعضاء سفارة مصر فى روما.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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