أخبار مصر

معلومات الوزراء يستعرض متوسط أسعار الخضار والفاكهة اليوم

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات الوزراء يستعرض متوسط أسعار الخضار والفاكهة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض مركز معلومات مجلس الوزراء متوسط أسعار الخضار والفاكهة اليوم، والتي جاءت كالتالي:

 

الطماطم: 7 جنيهات

الباذنجان الرومي: 9 جنيهات

البطاطس: 11 جنيهًا

البصل الأحمر: 18 جنيهًا

الخيار: 11 جنيهات

الفلفل الرومي: 15 جنيهًا

الثوم: 34 جنيهًا

الليمون: 23 جنيهًا

الملوخية: 11 جنيهًا

التفاح البلدي: 24 جنيهًا

الموز البلدي: 15 جنيهًا

العنب البناتي: 22 جنيهًا

كنتالوب: 14 جنيهًا

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements