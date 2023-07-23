شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات الوزراء يستعرض متوسط أسعار الخضار والفاكهة اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استعرض مركز معلومات مجلس الوزراء متوسط أسعار الخضار والفاكهة اليوم، والتي جاءت كالتالي:
الطماطم: 7 جنيهات
الباذنجان الرومي: 9 جنيهات
البطاطس: 11 جنيهًا
البصل الأحمر: 18 جنيهًا
الخيار: 11 جنيهات
الفلفل الرومي: 15 جنيهًا
الثوم: 34 جنيهًا
الليمون: 23 جنيهًا
الملوخية: 11 جنيهًا
التفاح البلدي: 24 جنيهًا
الموز البلدي: 15 جنيهًا
العنب البناتي: 22 جنيهًا
كنتالوب: 14 جنيهًا
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز