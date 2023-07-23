شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات الوزراء يستعرض متوسط أسعار الخضار والفاكهة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض مركز معلومات مجلس الوزراء متوسط أسعار الخضار والفاكهة اليوم، والتي جاءت كالتالي: الطماطم: 7 جنيهات الباذنجان الرومي: 9 جنيهات البطاطس: 11 جنيهًا البصل الأحمر: 18 جنيهًا الخيار: 11 جنيهات الفلفل الرومي: 15 جنيهًا الثوم: 34 جنيهًا الليمون: 23 جنيهًا الملوخية: 11 جنيهًا التفاح البلدي: 24 جنيهًا الموز البلدي: 15 جنيهًا العنب البناتي: 22 جنيهًا كنتالوب: 14 جنيهًا

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