شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: انتهاء تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم الانتهاء من تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023، في جميع المواد الدراسية بعد غد الثلاثاء، موضحة أنه بعد الانتهاء من أعمال التصحيح تبدأ مرحلة مراجعة نتائج الطلاب بشكل دقيق وتجميع درجات الأسئلة المقالية التي يتم تصحيحها في الكنترولات مع درجات البابل شيت، وهذه المرحلة دقيقة وتحتاج لوقت حتى لا يكون هناك أي خطأ ولكى يحصل كل طالب على حقه كاملا، إضافة إلى تحديد أوائل الثانوية العامة 2023.

ويتيح موقع الخليج 365 نتيجة الثانوية العامة 2023 على الموقع فور اعتمادها، وستتاح نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس، كما يمكن للطلاب وأولياء الأمور التسجيل فى خدمة الحصول على نتيجة الثانوية العامة، حيث يستطيع الطالب التسجيل عبر الخليج 365 للحصول على نتيجة الثانوية العامة فور اعتمادها وإعلانها.

ومن المقرر إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال الأيام المقبلة نتيجة الثانوية العامة، في مؤتمر صحفى يعقد بديوان وزارة التربية والتعليم، ومن المقرر أن تستعرض الوزارة نسب النجاح فى الثانوية العامة ومؤشرات المجاميع.

ويوفر الخليج 365 نتيجة الثانوية العامة للطلاب وأولياء الأمور برقم الجلوس حيث يستطيع الطالب التسجيل عبر موقع الخليج 365 للحصول على نتيجة الثانوية العامة فور اعتمادها وإعلانها.

وتعلن نتيجة الثانوية العامة 2023، إلكترونيا على موقع الخليج 365، حيث يتاح للطالب معرفة النتيجة فى جميع المواد بجانب المجموع الكلى من خلال رقم الجلوس.