شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الهند: زيارتا الرئيس السيسي إلى نيودلهي ومودي للقاهرة ارتقتا بشراكتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير خارجية الهند الدكتور جايا شانكر، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى نيودلهى، وزيارة رئيس الوزراء نانديرا مودى إلى القاهرة هذا العام، أدت إلى الارتقاء بشراكتنا، التى استمرت عبر الزمان.

وأضاف وزير خارجية الهند - في تدوينة نقلتها سفارة الهند بالقاهرة، اليوم الأحد لتهنئة وزير الخارجية سامح شكري والشعب المصري؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة يوليو- "تحياتي الحارة لوزير الخارجية سامح شكري ولحكومة وشعب مصر في عيدهم القومي".

وأعرب وزير الخارجية الهندى عن ثقته فى أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والهند ستستمر في التقدم.