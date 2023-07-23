شكرا لقرائتكم خبر عن تصل 46 ببعض المناطق.. تعرف على درجات الحرارة العظمى والمحسوسة حتى الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأحد 23 يوليو حتى الجمعة المقبل 28 يوليو 2023، حيث يستمر الارتفاع فى درجات الحرارة ، ليسود طقس مائل للحرارة فى الصباح الباكر على كل الأنحاء، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة رطب ليلا على كل الأنحاء.

وينشر الخليج 365 لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والمحسوسة المتوقعة حتى الجمعة المقبل 28 يوليو 2023 كما يلى: الأحد 23 يوليو:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة المحسوسة 39 درجة

السواحل الشمالية العظمى 33 درجة المحسوسة 35 درجة

جنوب سيناء العظمى 41 درجة المحسوسة 44 درجة

شمال الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 43 درجة

جنوب الصعيد العظمى 44 درجة المحسوسة 45 درجة





الإثنين 24 يوليو:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة المحسوسة 39 درجة

السواحل الشمالية العظمى 33 درجة المحسوسة 36 درجة

جنوب سيناء العظمى 41 درجة المحسوسة 44 درجة

شمال الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 43 درجة

جنوب الصعيد العظمى 45 درجة المحسوسة 46 درجة

الثلاثاء 25 يوليو:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة المحسوسة 40 درجة

السواحل الشمالية العظمى 33 درجة المحسوسة 36 درجة

جنوب سيناء العظمى 40 درجة المحسوسة 43 درجة

شمال الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 43 درجة

جنوب الصعيد العظمى 45 درجة المحسوسة 46 درجة





الأربعاء 26 يوليو:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة المحسوسة 40 درجة

السواحل الشمالية العظمى 33 درجة المحسوسة 36 درجة

جنوب سيناء العظمى 41 درجة المحسوسة 44 درجة

شمال الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 44 درجة

جنوب الصعيد العظمى 45 درجة المحسوسة 46 درجة





الخميس 27 يوليو:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة المحسوسة 40 درجة

السواحل الشمالية العظمى 34 درجة المحسوسة 37 درجة

جنوب سيناء العظمى 42 درجة المحسوسة 45 درجة

شمال الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 44 درجة

جنوب الصعيد العظمى 45 درجة المحسوسة 46 درجة





الجمعة 28 يوليو:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة المحسوسة 39 درجة

السواحل الشمالية العظمى 32 درجة المحسوسة 35 درجة

جنوب سيناء العظمى 42 درجة المحسوسة 45 درجة

شمال الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 44 درجة

جنوب الصعيد العظمى 45 درجة المحسوسة 46 درجة