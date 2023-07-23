شكرا لقرائتكم خبر عن تصل 46 ببعض المناطق.. تعرف على درجات الحرارة العظمى والمحسوسة حتى الجمعة والان مع تفاصيل الخبر
وينشر الخليج 365 لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والمحسوسة المتوقعة حتى الجمعة المقبل 28 يوليو 2023 كما يلى: الأحد 23 يوليو:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة المحسوسة 39 درجة
السواحل الشمالية العظمى 33 درجة المحسوسة 35 درجة
جنوب سيناء العظمى 41 درجة المحسوسة 44 درجة
شمال الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 43 درجة
جنوب الصعيد العظمى 44 درجة المحسوسة 45 درجة
الإثنين 24 يوليو:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة المحسوسة 39 درجة
السواحل الشمالية العظمى 33 درجة المحسوسة 36 درجة
جنوب سيناء العظمى 41 درجة المحسوسة 44 درجة
شمال الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 43 درجة
جنوب الصعيد العظمى 45 درجة المحسوسة 46 درجة
القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة المحسوسة 40 درجة
السواحل الشمالية العظمى 33 درجة المحسوسة 36 درجة
جنوب سيناء العظمى 40 درجة المحسوسة 43 درجة
شمال الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 43 درجة
جنوب الصعيد العظمى 45 درجة المحسوسة 46 درجة
الأربعاء 26 يوليو:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة المحسوسة 40 درجة
السواحل الشمالية العظمى 33 درجة المحسوسة 36 درجة
جنوب سيناء العظمى 41 درجة المحسوسة 44 درجة
شمال الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 44 درجة
جنوب الصعيد العظمى 45 درجة المحسوسة 46 درجة
الخميس 27 يوليو:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة المحسوسة 40 درجة
السواحل الشمالية العظمى 34 درجة المحسوسة 37 درجة
جنوب سيناء العظمى 42 درجة المحسوسة 45 درجة
شمال الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 44 درجة
جنوب الصعيد العظمى 45 درجة المحسوسة 46 درجة
الجمعة 28 يوليو:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة المحسوسة 39 درجة
السواحل الشمالية العظمى 32 درجة المحسوسة 35 درجة
جنوب سيناء العظمى 42 درجة المحسوسة 45 درجة
شمال الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 44 درجة
جنوب الصعيد العظمى 45 درجة المحسوسة 46 درجة
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