شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قطاع النقل البحرى يوضح التسهيلات الخاصة بسياحة اليخوت.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقت وزارة النقل الضوء على منظومة "النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية" التي تم إنشائها لتبسيط الإجراءات والتي تتولى وزارة النقل (قطاع النقل البحرى) إدارتها وتشغيلها والإشراف عليها وتطويرها لجذب وتعظيم سياحة اليخوت، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتعظيم سياحة اليخوت.

ونشرت وزارة النقل فيديو يوضح خلاله اللواء رضا أحمد إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحرى المصر، التسهيلات التي تم تفعيلها لتعظيم سياحة اليخوت وتقليل الوقت المستقطع للحصول على التصاريح عند وصول ومغادرة اليخت الأجنبي للموانئ السياحية التى تقع على سواحل جمهورية مصر العربية.

ويتم التعامل مع نافذة سياحة اليخوت والنافذة عبارة عن موقع إلكتروني على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت - www.mts.gov.eg - يستطيع من خلالها مالك اليخت أو من ينوب عنه بالقيام بإدخال بيانات اليخت والركاب ورفع المستندات والوثائق المطلوبة وميعاد الوصول والميناء المطلوب الرسو فيه وبرنامج الرحلة بالكامل مثلما يتم فى الدول الرائدة فى هذا المجال، و تقوم النافذة الرقمية بإرسالها آلياً إلى الجهات المعنية لمراجعة البيانات والمستندات والمقابلات المطلوبة وإرسال موافقاتها إلى موقع النافذة الرسمى بقطاع النقل البحرى لإصدار موافقة واحدة على برنامج الزيارة وذلك خلال 30 دقيقة.