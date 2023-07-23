شكرا لقرائتكم خبر عن السيدة انتصار السيسى: ثورة 23 يوليو أسست لجمهوريتنا الأولى وغيرت الحياة جذريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجهت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، بالتهنئة إلى الشعب المصرى بمناسبة الذكرى 71 لثورة 23 يوليو المجيدة.

وكتبت السيدة انتصار السيسى عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك":" تمر اليوم الذكرى الواحد والسبعين لثورة الثالث والعشرين من يوليو، التي أسست لجمهوريتنا الأولى وساهمت في تغيير الحياة بشكل جذري، وأنهت الاستعمار وقضت على الفساد، وكانت تتويجا لنضال وطني لا مثيل له، قامت به قواتنا المسلحة ومن خلفها الشعب المصري العظيم، كل عام وأنتم بخير".