شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الأحد، عبر فيها عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو.