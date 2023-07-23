شكرا لقرائتكم خبر عن الموجة شديدة الحرارة مكملة.. تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية حتى الجمعة والان مع تفاصيل الخبر
شبورة مائية فى الصباح الباكر حتى السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.
تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
- من الإثنين 24 يوليو إلى الجمعة 28 يوليو:
تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.
وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة ، مع ارتفاع ملحوظ فى نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2: 3 درجة .
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