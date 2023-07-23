شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الثانوية العامة 2023.. مع اقتراب الإعلان اعرف كيف تحصل على نتيجتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة تفصلنا على ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، وينتظر طلاب الثانوية العامة معرفة نتائجهم، نقدم فى التقرير التالى تفاصيل وضوابط الحصول على النتيجة.

- الدخول على موقع الخليج 365 الإلكترونى للتسجيل للحصول على نتيجة الثانوية العامة عقب اعتمادها.

- الدخول برقم الجلوس فور إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023.

- ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 سيكون بالدرجات فى المواد والمجموع الكلى.

- ستعلن نتيجة الثانوية العامة 2023 خلال الأيام القليلة قبل نهاية الأسبوع الأول من أغسطس المقبل.

- نتيجة الثانوية العامة 2023 ستكون نسبة النجاح فيها مرتفعة وتزيد عن العام الدراسى الماضى.

- ستكون مجاميع نتيجة الثانوية العامة 2023، متزنة ومرتفعة مقارنة بالسنوات الماضية.

ويتيح موقع الخليج 365 نتيجة الثانوية العامة 2023 على الموقع فور اعتمادها، وستتاح نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس، كما يمكن للطلاب وأولياء الأمور التسجيل فى خدمة الحصول على نتيجة الثانوية العامة، حيث يستطيع الطالب التسجيل عبر الخليج 365 للحصول على نتيجة الثانوية العامة فور اعتمادها وإعلانها.

ومن المقرر إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال الأيام المقبلة نتيجة الثانوية العامة، في مؤتمر صحفى يعقد بديوان وزارة التربية والتعليم، ومن المقرر أن تستعرض الوزارة نسب النجاح فى الثانوية العامة ومؤشرات المجاميع.

ويوفر الخليج 365 نتيجة الثانوية العامة للطلاب وأولياء الأمور برقم الجلوس حيث يستطيع الطالب التسجيل عبر موقع الخليج 365 للحصول على نتيجة الثانوية العامة فور اعتمادها وإعلانها.

وتعلن نتيجة الثانوية العامة 2023، إلكترونيا على موقع الخليج 365، حيث يتاح للطالب معرفة النتيجة فى جميع المواد بجانب المجموع الكلى من خلال رقم الجلوس