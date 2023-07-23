شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الإماراتي ونائباه يهنئون الرئيس السيسي بذكرى ثورة يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة الإماراتي، بعثا ببرقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.