أخبار مصر

33 ألفا و734 طالبا يؤدون امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية غدا بالقاهرة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن 33 ألفا و734 طالبا يؤدون امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية غدا بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، الانتهاء من كافة الاستعدادات لامتحانات (الدور الثانى) للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 /2023، والتى تنطلق غداً الإثنين. 

 

ويؤدى طلاب الشهادة الإعدادية الإمتحان غداً فى مادتى( اللغة العربية - التربية الدينية)، مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظاً على صحةوسلامة الطلاب 

 

وأشار " موسى " أنه تم التنسيق التام بين كافة الجهات المعنية من أجل توفير الأجواء المناسبة للطلاب، كما صرح " مدير المديرية " أن عدد الطلاب المتقدمين لإمتحانات الشهادة الإعدادية الدور الثانى 33734 ، منهم 11933 طالب بنين، و14404 طالبة بنات، موزعين على (338) لجنة بالإدارات التعليمية ال33

 

ونوه " موسى " أن المديرية شكلت غرف عمليات لجميع الإدارت التعليمية ال33 متواصلة على مدار اللحظة .

 

كما وجه مديرى عموم الإدارت التعليمية بمتابعة الإمتحانات على مستوى جميع اللجان كلاً فى نطاق إدارته والعمل على تذليل كافة المعوقات التى تواجه العملية الإمتحانية ، والتأكيد علي رؤساء اللجان ضبط النفس وحسن التعامل والإلتزام بكافة الضوابط والقرارات المنظمة لأعمال الإمتحانات، وعدم اصطحاب الطلبه والمعلمين للهاتف المحمول وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يخالف ذلك .

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements