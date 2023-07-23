- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء البابا تواضروس الثانى مع المدير البطريركي للكلدان في مصر والان مع تفاصيل الخبر
وجاء الحديث في زيارة قام بها الخورأسقف بولس ساتي المدبر البطريركي للكلدان في مصر للمقر الباباوي في الأنبا رويس - القاهرة وذلك لإطلاع قداسته عن كثب على جميع التطورات الأخيرة.
وفي خضم الحديث تم التطرق لوضع الكنيسة في العراق والتطورات المتسارعة في الكنيسة الكلدانية على وجه خاص ودعم موقف البطريرك عن طريق مجلس كنائس الشرق الأوسط، كما أكد قداسته متابعته لكل المستجدات.
وفي ختام اللقاء طلب الخورأسقف بولس ساتي من قداسة البابا تواضروس الصلاة من أجل غبطة البطريرك مار لويس ساكو والكنيسة الكلدانية، وبدوره أبلغ قداسته سلامه الحار لغبطة البطريرك مار لويس ساكو وبأن كل شئ سيكون في النهاية للخير.
لقاء البابا تواضروس الثان مع المدبر البطريركي للكلدان في مصر
لقاء البابا تواضروس الثان مع المدبر البطريركي للكلدان في مصر
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز