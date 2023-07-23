شكرا لقرائتكم خبر عن عوض تاج الدين يعلن البروتوكول المحدث للمضادات الحيوية لعلاج الأمراض الصدرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤن الصحية اطلاق الخطوط الاسترشادية وبروتوكولات تشخيص وعلاج الالتهابات التنفسية بمختلف انواعها بالمستشفيات ووحدات الرعاية المركزة، وذلك لتقديم الرعاية و العلاج الأمثل والحد من المخاطر ولضمان الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية

جاء ذلك خلال ترأسة جلسات المؤتمر العلمى اليوم الذى شارك فية نخبة كبيرة من أساتذة واستشاريين أمراض الجهاز التنفسي.

وأكد الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، ورئيس اللجنة العليا للتخصصات الطبية بوزارة الصحة أن تحديث البرتوكول المصرى للاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية خطوة مهمة وتستهدف علاج المريض وفقا لأحدث خطط العلاج التى تستهدف تجنب الاعتماد على المضادات الحيوية، وقال: الاستعمال الخاطئ للمضادات الحيوية يؤثر سلبا على الصحة العامة، مشيرا إلى أنه يفضل استخدام المضادات الحيوية تحت إشراف طبى .

وقال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، إنه تم إطلاق العمل بالخطة التنفيذية لحماية المواطنين والأجيال القادمة من الأمراض المقاومة لمضادات الميكروبات.

وأضاف أنه يجب الابتعاد عن للاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية بدون استشارة الأطباء، والذي قد يتسبب في ظهور سلالات جديدة من الميكروبات المقاومة لمضادات الميكروبات المتاحة خاصة كورونا.

وقال إن البرنامج الوطني لمقاومة مضادات الميكروبات، يسعى إلى تشجيع الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية، وتعزيز جهود مراقبة مقاومة مضادات الميكروبات، والارتقاء بمستوى الالتزام بمعايير مكافحة العدوى، من خلال التعاون بين المواطنين ومقدمي خدمات الرعاية الصحية

وأكد أن البرتوكول المحدث يمثل خطوة هامة فى العلاج من الأمراض الصدرية مع الاستخدام الآمن للمضادات الحيوية وتابع : نستهدف صحة المريض وعلاجة بأحدث البرتوكولات وتقليل الإسراف فى تناول المضادات الحيوية .