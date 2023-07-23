شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على 5 طرق لحماية الحيوانات خلال ارتفاع درجات الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعانى بعض الحيوانات والطيور من بعض الأمراض بسبب درجات الحرارة المرتفعة، شأنها شأن الإنسان، حيث أن ارتفاع درجة الجو قد يصيب البشر بالإرهاق والأعياء مما يحتم علينا اتخاذ بعض الإجراءات لتفادى الوضع وبعض الإرشادات للتعامل مع الحيوانات لحمايتهم من حرارة الجو.

خلال هذا التقرير نرصد بعض طرق حماية الحيوانات من حرارة الجو المرتفعة.

أولا: يعد توفير الماء الصالح للشرب باستمرار هو المهم لترطيب جوفة وخاصة أن درجة حرارة الجو تجعله ظمآن بشكل مستمر.

ثانيا: بسبب ارتفاع درجة الحرارة عليك أن توفير للحيوانات أماكن ليتظلوا بها وتكون بمساحات كبيرة حال وجود عدد أكبر من الحيوانات.

ثالثا: أن كنت ممن يستخدم الحيوانات فى قضاء مشاوير أو القيام ببعض الاعمال، عليك الا تحهدهم فى القيام بأعمال كثيرة.

رابعا: عليك توفير مساحة خضراء والقيام بزراعة الأشجار حول الحظائر التى يقيم فيها الحيوانات لتخفيف درجة حرارة الجو حولهم.

خامسا: ارتفاع درجة حرارة الجو قد يجعل بعض الحيوانات عرضة للأمراض فعليك الحرص على تحصينهم بالامصال المرتبطة بالأمراض الصيفية من قبل وحدات الطب البيطرى او الإرشاد الزراعى لحمايتها من الأمراض الصيفية.