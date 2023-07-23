شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة المصرية فى روسيا تحتفل بالذكرى الـ 71 لثورة 23 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت السفارة المصرية في موسكو حفل استقبال بمناسبة حلول الذكري ال 71 لثورة يوليو المجيدة، حضره العديد من كبار المسئولين الروس أبرزهم السفير ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية ومبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة إلى سفراء الدول الأجنبية المعتمدين لدي موسكو، وعدد كبير من الشخصيات العامة، وأبناء الجالية المصرية في روسيا.

القى السفير نزيه النجاري سفير جمهورية مصر العربية في موسكو كلمة أكد خلالها على أهمية نتائج ثورة يوليو على المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي في مصر، والدول العربية والإفريقية، والعديد من دول العالم، كما تناول سيادته أبرز محطات العلاقات المصرية السوفييتية آنذاك، مستعرضا أهم ملامح تطور العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

القى ممثل الحكومة الروسية السفير ميخائيل بوجدانوف – بحسب بيان للسفارة المصرية لدى موسكو - كلمة أشاد خلالها بتطور العلاقات بين البلدين وبمستوى التنسيق بينهما في مختلف الملفات الثنائية والدولية ذات الاهتمام المشترك.