شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة: إزالة مخالفات بناء وتعديات على الطريق العام فى الوراق وأبو النمرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة عدداً من شكاوي المواطنين الخاصة بوجود مخالفات بناء وتعديات على الطريق العام، الأولى بشارع عبده عامر بحي الوراق، والثانية بمنطقة امتداد شارع أولاد عبد الكافي من أحمد بدوي بمركز أبو النمرس.

وفور ورود شكاوى المواطنين، وجهت محافظة الجيزة حملات من خلال حي الوراق ومركز ومدينة أبو النمرس للمواقع المشار إليها وتم إزالة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يُذكر أن الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة تلقت مؤخرا شكوى مواطن من قيام مالك عقار ببناء أدوار مخالفة بعقار بشارع عبد النبي الشيمى أمام المعهد بترسا في مركز ومدينة أبو النمرس الأمر الذي يؤثر على السلامة الإنشائية للعقارات المجاورة.

وفور تلقي الشكوى، وجهت محافظة الجيزة حملة من خلال مركز ومدينة أبو النمرس للموقع المشار إليه وتم إزالة الأدوار المخالفة حفاظا على السلامة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.